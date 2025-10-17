Эксперт Ван Чуан: роботы будут быстрее Усэйна Болта уже в 2026 году

© Oriental Image via Reuters Connect

ШАНХАЙ, 17 октября, /ТАСС/. Человекоподобные роботы уже в 2026 году смогут превзойти в беге самого быстрого человека на Земле, ямайского легкоатлета Усэйна Болта. Такое мнение выразил глава робототехнической компании AgiBot (Zhiyuan Robotics) Ван Чуан.

"На Всемирных играх гуманоидных роботов в следующем году мы увидим роботов, которые будут бегать быстрее Болта", - сказал Ван Чуан изданию Yicai Global. По его словам, когда производители андроидов проведут специализированную оптимизацию для конкретных сценариев, таких как бег, возможности роботов могут значительно улучшиться.

Разработчики гуманоидных роботов с энтузиазмом относятся к соревнованиям по бегу, поскольку они служат комплексным испытанием производительности, а также проверкой возможностей "железа" и программного обеспечения, отмечают отраслевые эксперты.

Бег может показать, способны ли двигатели и сочленения роботов обеспечить взрывную силу и выносливость, необходимые для высокоинтенсивных спринтов, а также продемонстрировать эффективность теплоотвода при высоких нагрузках. Главным вызовом для робототехников является способность андроидов воспринимать окружающую среду в режиме реального времени и динамически подстраиваться для сохранения равновесия на высоких скоростях.

Ямайский спринтер Усэйн Болт - восьмикратный олимпийский чемпион. В 2009 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров - 9,58 секунды.

Рекорд в беге на 100 м среди человекоподобных роботов принадлежит андроиду Tiangong Ultra, разработанному Пекинским центром инноваций в области гуманоидных роботов. Он пробежал стометровку за 21,50 секунды на Всемирных играх гуманоидных роботов в августе 2025 года.