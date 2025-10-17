Ученые Севастополя будут создавать технологии для энергетики с коллегами из КНР

Планируется исследовать причины возникновения взрывов на угольных шахтах и искать новые способы их предотвращения

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ TACC

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Представители Севастопольского государственного университета и Ляонинского технического университета (КНР) начали научное сотрудничество и планируют совместно вести исследования и разработки в сфере энергетики - от разработки новых наноматериалов до систем безопасности угольных шахт, сообщили ТАСС в пресс-службе СевГУ.

"Установлены научные контакты с учеными Ляонинского технического университета. Достигнуты предварительной договоренности о заключении договора о сотрудничестве, представлении информации, договоренности о проведении совместных работ, направленных на создание научной основы для подачи заявок на совместные проекты", - говорится в сообщении.

Поясняется, что профессора кафедры "Электроэнергетика" СевГУ Федора Губарева пригласили для обмена опытом коллеги из Института электротехники и автоматизации Ляонинского технического университета, который является авторитетным вузом в области горного дела, архитектуры и строительства, а также известен наработками в области энергетики, приборостроении, искусственного интеллекта, автоматизации и других. Кроме того, вуз активно участвует в международных образовательных проектах.

По данным СевГУ, ученые двух вузов обсудили ведущиеся научные проекты обеих сторон, а также образовательные программы. В итоге они договорились о сотрудничестве по ряду направлений.

Так, планируется исследовать причины возникновения взрывов на угольных шахтах и искать новые способы их предотвращения, разрабатывать технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, которые позволят отслеживать состояние энергосетей, новые сенсоры для контроля инфраструктурных объектов, беспроводные системы передачи энергии для имплантируемых медицинских устройств. В сфере интересов и поиск новых методов для анализа изображений с высоким уровнем шума - например, решений для того, чтобы отслеживать процессы горения и вычислять закономерности через системы технического зрения. Также предполагается работать над технологиями магнитных наноматериалов на основе магнитоакустического эффекта.

Добавляется, что уже есть первые результаты сотрудничества - Губарев провел несколько встреч (семинаров и круглых столов) с китайскими коллегами по актуальным для обеих сторон научным вопросам. Начата подготовка совместной публикации, касающейся результатов экспериментов, которые получены лабораторией физики быстропротекающих процессов, и наработок факультета технологий измерения и контроля в области цифровой обработки изображений Ляонинского технического университета.

Международное сотрудничество

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны блокируют появление любой позитивной информации о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.