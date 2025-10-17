В Петербурге новая киберлаборатория будет обучать 300 студентов в год

В ней обучающиеся будут приобретать знания отечественных программных продуктов, сообщил заведующий кафедрой защищенных систем связи СПбГУТ Андрей Красов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Полностью отечественная киберлаборатория по информационной безопасности, открывшаяся в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций (СПбГУТ), будет обучать 300 студентов ежегодно. Об этом сообщил в беседе с ТАСС кандидат технических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой защищенных систем связи СПбГУТ Андрей Красов.

"Многие западные компании ушли с российского рынка, громко хлопнув дверью. И перед нами встала задача: первое - западных решений нет, второе - к ним нет полного доверия. <...> Благодаря этой лаборатории мы можем уже сейчас, прямо с этого семестра, пропускать наших студентов по четырем дисциплинам по отечественным решениям. <...> В сумме больше 300 человек ежегодно", - сказал Красов.

Он отметил, что таких лабораторий "не так много", в ней студенты будут приобретать знания отечественных программных продуктов, на которые обязаны полностью переходить государственные организации с 1 января 2025 года. "Здесь студенты будут изучать как раз то, с чем они столкнулся на работе [в государственном секторе]. Мы готовим специалистов именно на тех версиях не open source-решений, не того, что нам досталось [от западных компаний], а отечественного лицензированного программного обеспечения", - добавил Красов.

По словам Красова, выпускники, прошедшие через новую киберлабораторию, будут трудоустраиваться в отделы безопасности оборонных предприятий, в организации, входящие в перечень типовых отраслевых объектов критической информационной структуры, в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Роскомнадзор и "Газпром".

В лаборатории студенты будут изучать материал, посвященный межсетевому экранированию и системе предотвращения вторжения. "Мы будем рассказывать о всех наших решениях, которые есть, как они строятся, как они работают", - уточнил Красов и добавил, что 40% учебы будет проходить в виде лекций, остальные 60% - в виде практики в лаборатории с возможностью "подключиться к заданиям, виртуальным образам, иметь удаленное подключение, иметь собственную техническую базу, те задачи, которые можно выполнять в рамках этой лаборатории". Саму лабораторию помогла создать российская компании UserGate, имеющая лицензии ФСТЭК.

"Мы обеспечиваем безопасность очень многих объектов: если брать наши оборонные предприятия, это и "Арсенал", и многие другие предприятия, поэтому потребность в таких специалистах огромная. В рамках конкурса КЦП (контрольных цифр приема - прим. ТАСС) Минобрнауки распределяет бюджетные места по параметрам трудоустройства студентов, и мы каждый год получаем все больше бюджетных мест - это связано с тем, что у нас высокие показатели", - сказал ТАСС Красов.