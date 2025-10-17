В Индонезии сберегут генетический материал редких носорогов для сохранения вида

Также для сохранения популяции яванских носорогов особей будут перемещать в безопасные участки национального парка Уджунг-Кулон

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Генетический материал редких яванских носорогов в Индонезии будут сберегать для того, чтобы не допустить исчезновения вида. Об этом заявил министр лесного хозяйства Индонезии Раджа Джули Антони.

"Мы будем сдавать их сперму и яйцеклетки на хранение в биобанки для последующего осуществления экстракорпорального оплодотворения с помощью вспомогательных репродуктивных средств", - приводит его слова информагентство Antara.

Яванских носорогов на данный момент осталось всего около 80, все они проживают в индонезийском национальном парке Уджунг-Кулон. В рамках программы по спасению их популяции также предусмотрено перемещение особей в безопасные участки парка, где они будут защищены от природных катаклизмов и окружены другими сородичами, что позволит их потомству сохранять генетическое разнообразие. Реализовать программу помогают представители Вооруженных сил Индонезии.