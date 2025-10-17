Петербург и Белоруссия подготовят 10 общих научно-технических проектов

Заявки на конкурс принимаются до 29 октября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Белоруссия подготовят 10 совместных научно-технических проектов на паритетных началах по итогам конкурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

"Санкт-Петербург и Республика Беларусь проведут второй конкурс по поддержке совместных научно-технических проектов. Соответствующее решение принято белорусско-петербургской рабочей группой в области научно-технической деятельности. Проекты на конкурс представляются совместно белорусскими и петербургскими коллективами. Они должны соответствовать стратегическим приоритетам научной и научно-технической деятельности РФ и Беларуси", - говорится в сообщении.

Первый конкурсный отбор белорусско-петербургских научных и научно-технических проектов состоялся в 2023 году. По его результатам были выбраны десять совместных проектов в сферах композиционных материалов, полимерных материалов и металлоконструкций медицинского назначения, биоинженерии, физики высокотемпературной плазмы и полупроводников, информационной безопасности.

"Сегодня консолидация усилий в науке приобретает особое значение. Мы первыми из регионов России организовали совместные исследования с белорусскими учеными и получили ценный опыт такого взаимодействия. В рамках второго конкурса поставим новые задачи в интересах Петербурга и Беларуси", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По результатам второго конкурса предстоит отобрать 10 проектов со сроком реализации до двух лет. На их поддержку из городского бюджета выделят 40 млн рублей при паритетном финансировании белорусской стороны. Заявки на конкурс принимаются до 29 октября, победителей определят не позднее 15 декабря.