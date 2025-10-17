Состоялась презентация первого масс-спектрометра, анализирующего кровь и нефть

Это прибор для количественного молекулярного анализа

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ торжественно презентовали первый образец созданного ими тандемного трехквадрупольного масс-спектрометра - прибора, способного молекулярно анализировать сложные жидкости, такие как кровь и нефть, передает корреспондент ТАСС.

"Это прибор для количественного молекулярного анализа, который определяет, во-первых, молекулярный состав сложных смесей и, во-вторых, концентрацию конкретных веществ в смеси. В масс-спектрометре используется разделение ионов в электрических и магнитных полях. Конкретно в нашем приборе используются радиочастотные электрические поля, через которые проходят ионы, и которые работают как фильтры масс", - рассказал ТАСС главный конструктор работ, руководитель лаборатории прикладной ионной физики и масс-спектрометрии Алексей Сысоев.

До сих пор в России, как отметил физик, производятся лишь более простые масс-спектрометры, например, для анализа газов. Однако отечественный прибор для молекулярного анализа таких сложных жидкостей, как кровь или нефть, создан впервые. До 2022 года в страну ввозилось около 50 таких приборов.

Слово "трехквадрупольный" значит, что прибор имеет три "квадруполя", т.е. анализатора. Это два фильтра масс и ячейка столкновений ионов между ними. Используются такие приборы в медицине и фармакологии, при контроле пищевых продуктов и сельхозпродукции, в криминалистике и судебной медицине, при наркоконтроле, экологическом мониторинге, в науке.

Новый прибор создан в НИЯУ МИФИ на средства федерального проекта "Развитие приборостроения гражданского назначения для научных исследований" Минобрнауки РФ. Работы шли с сентября 2022 года.

Сейчас решается вопрос о начале производства. Большую роль в нем будет играть Экспериментальный завод Академии наук (ЭЗАН). Начало серийного выпуска планируется на конец 2026 года, рассказал профессор Сысоев.