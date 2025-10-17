На Кубани разрабатывают систему повышения эффективности лечения рака молочной железы

В Минздраве Краснодарского края уточнили, что система будет анализировать кровь пациента и клетки рядом с опухолью, что поможет врачам точнее определить состояние иммунной системы больного и подобрать оптимальное лечение

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) приступили к разработке информационной системы, которая позволит повысить эффективность лечения рака молочной железы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.

"Разработка основана на исследовании, в ходе которого сотрудники университета изучили опухолевые клетки, среду вокруг них и обнаружили связь между генетическими особенностями, ослаблением иммунной защиты организма и эффективностью стандартного лечения", - отметили в министерстве.

Как уточнили в Минздраве, информационная система будет анализировать кровь пациента и клетки рядом с опухолью, что поможет врачам точнее определить состояние иммунной системы больного и подобрать оптимальное лечение.

"Предварительные расчеты на основе ретроспективных данных онкопациентов показывают, что своевременный анализ иммунных маркеров и применение системы при планировании стандартного лечения может увеличить показатели выживаемости пациентов на 50-60% по сравнению с традиционными подходами", - добавили в Минздраве региона.

В министерстве также сообщили, что следующим этапом работы станут клинические испытания системы. Если ее эффективность подтвердится, это станет новым этапом в развитии персонализированной онкологии, особенно в области профилактики рецидивов заболевания.

"Внедрение разработанной информационной системы не только обеспечит улучшение лечения пациентов, но и произведет серьезные изменения в структуре регионального здравоохранения, укрепляя его научный и технологический потенциал, повышая качество обслуживания и делая медицинскую помощь доступной и эффективной для всех жителей региона", - прокомментировали ТАСС в региональной администрации.