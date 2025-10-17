Биомасса планктона в теплой части Мирового океана сильно снизилась с 2001 года

Ученые заявили, что одной из главных причин является рост температуры поверхности моря

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mark J. Terrill

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Китайские и британские климатологи и океанологи обнаружили, что биомасса фитопланктона, а также средняя концентрация хлорофилла в теплых регионах Мирового океана между 45 градусом северной и южной широты, упала на 2-3% с начала столетия, что в первую очередь связано с ростом температуры поверхности моря. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.

"Фитопланктон занимает важное место в экосистемах океана, однако перемены в его состоянии были слабо изучены из-за нехватки данных наблюдений. Мы подготовили подобные сведения для низких и средних широт Мирового океана, объединив несколько наборов замеров при помощи систем машинного обучения. Анализ этих сведений говорит о том, что уровень "зелености" Мирового океана стабильно снижается с 2001 года", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа британских и китайских ученых под руководством профессора Университета Циньхуа (Китай) Фана Хунвэя при анализе результатов спутниковых замеров концентрации хлорофилла в различных регионах Мирового океана, а также научных данных, собранных сетью надводных и подводных буйков и автономных станций слежения в рамках океанографической программы Argo.

Для объединения и сопоставления этих разнородных источников информации профессор Фан Хунвэй разработал нейросеть OCNET, способную учитывать влияние различных биогеохимических и климатических факторов на рост фитопланктона. Она помогла составить набор карт, отражающих ежедневные перемены в концентрации хлорофилла и размерах биомассы фитопланктона в теплой части Мирового океана в промежутке между 2001 и 2023 годами.

Проведенные при ее помощи расчеты показывают, что средняя концентрация хлорофилла и общая масса фитопланктона постоянно снижалась на всем протяжении последних двух десятилетий, в результате чего оба эти показателя снизились на 2-3%, что также сопровождалось снижением частоты цветения водорослей. Данные негативные тренды оказались в особенности характерны для прибрежных регионов Мирового океана, где темпы потери биомассы примерно вдвое выше средних показателей.

По словам исследователей, главным движущим фактором этих потерь является рост температуры поверхности моря, чей прогрев ведет к замедлению поступления нутриентов из глубинных слоев Мирового океана. Эти перемены в характере движения вод особенно негативно повлияли на рост фитопланктона в экваториальных регионах Атлантики, где фотосинтезирующая активность водорослей упала почти вдвое с начала века. Фитопланктон является отправной точкой во всех цепях питания в океанических экосистемах, из-за чего эти перемены вызывают особенную тревогу, подытожили ученые.

О фитопланктоне

Фитопланктон представляет собой совокупность одноклеточных водорослей и цианобактерий, обитающих на поверхности и в глубинах Мирового океана и пресноводных водоемов. На долю фитопланктона приходится значительная часть всей биомассы на Земле, а также около половины вырабатываемого растительностью кислорода и поглощаемого ей углекислого газа, что делает его ключевым элементом всех живых систем на планете.