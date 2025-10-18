Студенты из РФ получили 13 золотых медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде

В соревновании приняли участие более 250 учащихся из 47 вузов России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Российские студенты завоевали 13 золотых медалей на Международной олимпиаде по химии, которая проводилась в Туркменском государственном университете (ТГУ) им. Махтумкули. Это следует из результатов олимпиады, представленных ТГУ.

Олимпиада среди студентов высших учебных заведений прошла с 15 по 17 октября. Она проводилась в форме индивидуальных соревнований в двух категориях. В первой (категория А) участвовали студенты, обучающиеся по специальности химия и любой другой специальности, во второй (B) - студенты, не обучающиеся по специальности химия.

В категории А российские студенты взяли 11 золотых медалей из 14. Ими награждены студенты из Уфимского государственного нефтяного технического университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Новосибирского государственного университета и Московского физико-технического института (МФТИ). В категории B 2 золотые медали из 12 получили студенты из МФТИ.

В олимпиаде приняли участие 8 российских вузов. Помимо указанных, это Российский университет дружбы народов, Уфимский университет науки и технологий и Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова.

В IV Международной олимпиаде по химии приняли участие более 100 студентов из 24 высших учебных заведений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также более 150 студентов из 23 высших учебных заведений Туркмении.