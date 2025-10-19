В России разработали наноэмульсию для повышения нефтедобычи

Технология позволяет увеличить нефтеотдачу недр на 14 п. п., сообщил старший преподаватель базовой кафедры химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Роман Ваганов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета разработали наноэмульсию на основе воды и нефти для повышения нефтеотдачи на месторождениях углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами. Уровень нефтеотдачи при новом методе повышается на 14 п. п., сообщил ТАСС старший преподаватель базовой кафедры химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов Роман Ваганов.

"Нанотехнологии в увеличении коэффициента извлечения нефти - это уже не новое слово. Но мы пошли дальше. Использование не наночастиц, а создание наноэмульсии на основе углеводородной фазы", - сообщил Ваганов, добавив, что использование наноэмульсий в нефтедобыче малоизученное направление.

По его словам, ее изготовление происходит следующим образом - вода смешивается с 1% нефти, затем с помощью воздействия ультразвука создается наноэмульсия. Чтобы она была устойчивой по своей структуре, применяются специальные эмульгаторы.

Ученый отметил, что новая технология позволит увеличить нефтеотдачу на 14 п. п. по сравнению с существующими технологиями извлечения нефти с помощью воды. Современные показатели на сибирских месторождениях составляют 45-60%. Также Ваганов подчеркнул, что сама технология не требует затрат, вода и нефть может использоваться с тех же месторождений, где идет добыча, а эмульгаторы широко применяются в отрасли. Изготавливать такие наноэмульсии можно прямо на месторождении. Единственным ограничением, по словам исследователя, является недостаточная мощность установок по изготовлению эмульсии, но он подчеркнул, что "через год-два эта проблема будет решена".

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.