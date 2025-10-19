Звездопад Ориониды в ночь на 21 октября будет виден над юго-восточным горизонтом

Этот метеорный поток из созвездия Ориона действует каждую осень со 2 октября по 7 ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Ориониды, который достигнет максимальной мощности 21 октября, можно будет увидеть до рассвета 21 октября и следующим вечером над юго-восточным горизонтом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Наилучшие условия для наблюдения будут до рассвета 21 октября и вечером в этот же день после 21:00 мск, когда взойдет радиант - область вылета метеоров. Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом", - сказали ТАСС в планетарии.

Метеорный поток Ориониды из созвездия Ориона действует каждую осень со 2 октября по 7 ноября. Он рожден шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Когда Земля проходит через них, мельчайшие объекты сгорают в ее атмосфере, образуя "падающие звезды" или метеоры.

"В 2025 году пик активности Орионид приходится на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года. Луна не помешает наблюдению метеоров. Интенсивность падения метеоров составит около 15 метеоров в час в зените при ясной погоде", - уточнили в пресс-службе организации.