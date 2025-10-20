В РФ разработали устройство для продления работы оборудования электроподстанций

Оно позволяет моделировать высокочастотные импульсы с различными параметрами, сообщил доцент кафедры безопасности труда НГТУ Валентин Ломан

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали устройство для защиты оборудования подстанций от импульсов высокочастотных перенапряжений. Оно позволит продлить срок службы дорогостоящего оборудования путем подавления импульсов перенапряжения, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как объяснил член исследовательской группы, доцент кафедры безопасности труда НГТУ Валентин Ломан, опасность высокочастотных импульсов перенапряжений заключается в том, что к ним очень чувствительна изоляция обмоток трансформаторов и генераторов. Такое воздействие постепенно разрушает изоляцию, негативно влияя на срок службы оборудования. Со временем, при повышении нагрузки на энергетическом объекте изоляция может не выдержать, в результате чего возможно возникновение аварийной ситуации.

"В рамках работы по данному направлению учеными НГТУ были изготовлены промышленные образцы частотно-зависимых устройств (ЧЗУ), характеристики которых были подтверждены высоковольтными импульсными измерениями, моделирующими реальные условия", - говорится в сообщении.

Ученые разработали уникальную схему, использование которой позволяет моделировать высокочастотные импульсы с различными параметрами. Проведенные эксперименты продемонстрировали высокую эффективность применения ЧЗУ как устройства защиты от импульсов высокочастотных перенапряжений.

В вузе отметили, что, кроме подстанций воздушных линий, разработка актуальна и для возобновляемых источников энергии (ветровых электростанций). Зачастую они находятся в труднодоступных и удаленных местах (побережье, высокогорье и т. д.), что ограничивает возможность их постоянного мониторинга, контроля и ремонтных работ. В то же время ветрогенераторы расположены на открытой местности и на большой высоте, что увеличивает вероятность прямого удара молнии и возникновения высокочастотных перенапряжений. Исследования, направленные на адаптацию разработанного защитного устройства применительно к ветровым энергообъектам, проводились при поддержке гранта Российского научного фонда, добавил Ломан.

Сейчас в университете заключили лицензионный договор с АО "Россети Тюмень" для организации производства. Ведутся работы по подготовке к аттестации устройств для подтверждения соответствия, надежности и безопасности оборудования.