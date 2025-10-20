Вспышечная активность на Солнце стабилизируется

Вероятность слабых остаточных возмущений небольшая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют полную стабилизацию вспышечной активности на Солнце. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Геомагнитная обстановка спокойная с небольшой вероятностью слабых остаточных возмущений. Вспышечная активность - приближающаяся к полной стабилизации", - говорится в сообщении.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка класса M.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.