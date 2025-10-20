Замеры помогут составить карту распределения органики по течению Волги



МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские исследователи впервые систематически изучили оптические свойства воды в Волге на протяжении 1,5 тыс. км ее течения, от Горьковского до Волгоградского водохранилища. Эти данные помогут составить карту распределения органики по течению Волги и создать системы ее экологического контроля с помощью спутниковых данных, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы впервые провели систематическое исследование оптических свойств поверхностных вод самой длинной реки в Европе - Волги. С использованием разработанного в нашей лаборатории программного пакета мы смогли надежно установить четыре группы органических веществ, встречающихся по всей длине реки, и изучить их пространственную изменчивость", - пояснил доцент МГУ имени Ломоносова (Москва) Тимур Лабутин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют ученые, воды всех рек мира содержат в себе значительные количества растворенной органической материи - микроскопических и наноскопических частиц и скоплений органики, которые выделяются как природными экосистемами, так и попадают в водоемы вместе с городскими и промышленными стоками. Эти скопления органики играют важную роль в работе экосистем, так как их концентрация, состав и доступность влияют на активность микробов и других живых существ в речной воде.

Для наблюдений за колебаниями в концентрации этой органики сейчас ученые активно используют методы спутниковой гиперспектральной съемки, позволяющей отслеживать долю растворенной органики даже в самых малодоступных регионах русла рек. При этом для точной расшифровки полученных подобных образом изображений нужны данные об оптических свойствах воды в реках, которые зависят от содержания в ней органического вещества.

Руководствуясь этой идеей, Лабутин и его коллеги собрали 227 проб воды из Волги на протяжении 1 500 км ее течения, от Горьковского до Волгоградского водохранилища, и проследили за флуоресцентным свечением содержащейся в ней органики. Эти замеры помогли ученым раскрыть различия в составе и концентрации четырех основных типов растворенной органической материи в разных регионах Волги.

Так, ярче всего светились пробы воды из Горьковского водохранилища, это связано с тем, что здесь в реку активнее всего поступают вещества, принесенные из близлежащих лесных и заболоченных территорий. В противоположность этому, в месте впадения в Волгу крупных притоков, Оки и Камы, свечение было минимальным, что связано с низкой долей органики в их водах. Эти данные, как надеются Лабутин и его коллеги, помогут более точно интерпретировать результаты спутниковых съемок в ближайшем будущем.