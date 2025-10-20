Кумпилов: свыше 600 археологических объектов обнаружено при раскопках в Адыгее

Одной из самых ярких находок является антропоморфный атташ (декоративная накладка) ручки бронзового сосуда, который, вероятно, связан с провинциально-римской металлопластикой, отметил глава республики

МАЙКОП, 20 октября. /ТАСС/. Масштабные охранно-спасательные раскопки, завершенные в Тахтамукайском районе Адыгеи на объекте культурного наследия федерального значения - Городище I - II вв. н. э., позволили выявить и изучить более 600 археологических объектов, хозяйственных ям и погребений. Все артефакты жители и гости региона смогут увидеть в Национальном музее Республики Адыгея, сообщил в канале MAX глава республики Мурат Кумпилов.

"Делюсь важной исторической новостью - в Тахтамукайском районе завершены масштабные охранно-спасательные раскопки. С весны ученые изучали объект культурного наследия федерального значения - Городище I - II вв. н.э. Исследовано 40 тыс. кв. метров, изучено более 600 археологических объектов, хозяйственных ям и погребений. Эта большая территория открыла нам тайны прошлого, среди находок - уникальные артефакты: от привычной для того времени керамики до загадочных меотских глиняных табличек с разнообразными знаками", - написал он.

Глава региона рассказал, что одной из самых ярких находок является антропоморфный атташ (декоративная накладка) ручки бронзового сосуда, который, вероятно, связан с провинциально-римской металлопластикой. Особое внимание привлекли находки эпохи ранней бронзы, связанные с майкопской археологической культурой. Впервые на этом объекте были обнаружены остатки культурных слоев той эпохи, включая очажные конусовидные подставки, фрагменты посуды, глиняной зооморфной пластики, каменных топоров.

"Важно, что все находки, сделанные в ходе раскопок, переданы в Национальный музей Республики Адыгея. Эти материалы помогут не только глубже понять историю нашего региона, но и сохранить уникальные свидетельства прошлого для будущих поколений. Продолжаем работать над сохранением нашего культурного наследия и стремимся к тому, чтобы каждый такой археологический объект становился важным элементом в воспитании уважения к истории и традициям", - добавил Кумпилов.

О Майкопской культуре

На территории Адыгеи насчитывается порядка 3,8 тыс. объектов культурного наследия, из них более 3,4 тыс. - памятники археологии. Стоянки древних людей, дольмены, курганы вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Получила всемирную известность Майкопская археологическая культура, названная по находкам из знаменитого Майкопского кургана "Ошад", раскопанного в 1897 году археологом Николаем Веселовским. Основная территория ее распространения - равнины и предгорья Предкавказья от Таманского полуострова до Чечни.

Люди, создавшие майкопскую культуру, жили в конце IV - начале III тысячелетий до н. э. Владея искусством добычи и обработки металлов, они изготавливали из бронзы, золота и других местных руд различные предметы быта, посуду, оружие, ножи, наконечники стрел, украшения, ритуальные фигурки животных. Владея также гончарным ремеслом, из разных сортов глины они изготавливали различную посуду и другую утварь.