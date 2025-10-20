В Петербурге создали смесь для восстановления миллионов га лесного фонда

Ее можно применять везде, где нужно восстановить нарушенную землю, сообщил заместитель директора СПбНИИЛХ Александр Степченко

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) разработали технологию по созданию смеси - субстрата - для восстановления миллионов га земель лесного фонда. В субстрате используются иловые осадки сточных вод, опилки и другие коммунальные и производственные отходы, сообщил ТАСС кандидат географических наук, заместитель директора СПбНИИЛХ Александр Степченко.

"Используя иловые остатки сточных вод, мы совместно с "Сегежским ЦБК" (Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом - прим. ТАСС) создали технологию для рекультивации нарушенных земель на территории лесного фонда и других различных территорий. <...> Фактически субстрат пригоден для всех почв. Это, по сути, искусственная почва, ее можно применять везде, где нужно восстановить нарушенную землю. В России миллионами гектаров измеряется площадь нарушенных земель", - сказал ТАСС Степченко.

Нарушенная земля - это территория, где не может расти или с трудом растет лес, например, разработанный карьер, в голом песке которого "с маленькой вероятностью что-то вырастет". Но если дно и откосы карьера заполнить плодородным слоем - субстратом, толщиной до нескольких метров, и посадить туда лесные культуры, то "мы быстро получим покрытую лесом площадь". В Республике Карелия институт уже заложил несколько экспериментальных грядок с посаженными сосной и елью, с открытой и закрытой корневой системой. "Мы видим, что приросты хорошие, выживаемость очень высокая, корневая система качественно развивалась, хорошо распространялась по этому субстрату", - отметил Степченко.

"Так как направление новое и оно имеет свои сложности, для каждого вида отходов в зависимости от их состояния, например степени разложения, надо будет каждый раз подбирать рецептуры. Наш институт берет отходы, их обрабатывает и смешивает, получает вещество наподобие почвогрунта - это и есть субстрат", - добавил Степченко.

Степченко уточнил в разговоре с ТАСС, что в субстрате используются иловые отходы, которые вынуждены закапывать водоканалы; опилки, которые много лет лежат на территориях лесопильных производств, и теоретически в нем можно использовать любые отходы. Создание такого субстрата - "совсем новое направление", так как им не занимался ни один из отечественных лесных институтов.

"Вся идея в том, чтобы использовать отходы там, где их можно применить. В Красноярском крае будет своя история, в Иркутске - своя. Мы ориентируемся прежде всего на хвойные и травянистые растения. <...> Нужны будут еще 3 года, а может и больше 3 лет, чтобы заложить новые экспериментальные участки, скорректировать новую рецептуру субстрата, дополнить его грибами для ускорения разложения - еще различные есть технологии, которые мы будем и дальше использовать и изучать", - добавил Степченко.