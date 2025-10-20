Разработано лазерное оружие для борьбы с малоразмерными объектами

Система Росатома в качестве источника генерации лазерного излучения противодействия использует лазер с непрерывным излучением

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ученые Росатома разработали систему обнаружения и уничтожения малоразмерных объектов (МО) с помощью лазера. Система позволяет круглосуточно обнаруживать и, в зависимости от типа МО, с помощью лазера противодействовать системам наблюдения объекта либо вообще полностью выводить его из строя, говорится в описании патента, с которым ознакомился ТАСС.

"Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является всесуточное обнаружение, сопровождение, наведение и противодействие МО при помощи лазерного излучения", - говорится в описании. Система состоит из двух лазеров - лазера подсвета, с помощью которого сканируется небо в поисках объекта, и основного лазера, из которого ведется огонь на поражение. В качестве источника генерации лазерного излучения противодействия используется лазер с непрерывным излучением.

Система работает следующим образом. По внешним целеуказаниям турель разворачивается в сторону предположительного нахождения объекта. С помощью лазера подсвета проводится сканирование этой области пространства. Как только в поле зрения модуля системы визуализации регистрируется отраженный от объекта сигнал, данные о координатах положения МО передаются в основной лазерный модуль, где, как сказано в описании, "генерируется лазерное излучение <…> и через выходное окно доставляется на МО".

Как отмечается в описании, известные на сегодня аналогичные системы либо не обладают возможностью полного вывода из строя малоразмерных объектов, либо имеют ограниченный функционал противодействия, либо неспособны обнаружить и уничтожить объект, находящийся в режиме радиомолчания. Модель, предлагаемая учеными одного из оборонных институтов, входящего в контур Росатома, лишена этих недостатков, утверждают ее авторы.