На Сибирском химическом симпозиуме обсудят развитие отрасли

В мероприятии впервые примут участие более 200 ученых-химиков

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 20 октября. /ТАСС/. На Сибирском химическом симпозиуме в Томском политехническом университете (ТПУ) впервые собрались более 200 ученых-химиков. Они обсудят современную химическую отрасль России, связанную с радиофармпрепаратами, энергетикой будущего и другими направлениями, сообщил журналистам и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

"Мы впервые проводим симпозиум как самостоятельное мероприятие. Мы собрали более 200 гостей: представителей академии наук, представителей сибирского отделения университетов всей страны. Мы обсудим широкий круг вопросов, связанных с развитием и становлением химии, потому что у нас среди гостей самые ведущие химики нашей страны", - сказал Сухих.

По его словам, на симпозиуме будут обсуждать современное состояние химической отрасли в России. Участники затронут не только фундаментальную науку, но и вопросы, связанные с технологическим лидерством, малотоннажной химией, развитием химических технологий.

"Нам необходимо сегодня создавать научный фундамент. И поэтому, собственно говоря, впервые и собрали такой очень престижный форум. Действительно, ведущие химики сегодня будут здесь, а вы понимаете, что химия, она представлена у нас в разных направлениях. Для нас важны не только новые направления энергетических технологий - энергетика будущего, для нас важны и радиофармпрепараты, фармацевтика, органика", - сказала журналистам замгубернатора Людмила Огородова.

Сибирский химический симпозиум впервые проходит в 2025 году в ТПУ 20-24 октября. Это площадка на территории Сибири для обсуждения современного состояния исследований в России, призванная объединить усилия ученых в области химических наук.