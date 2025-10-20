В Ростове создали прибор для регистрации параметров жизнедеятельности водолаза

Устройство позволит узнать больше о процессах в организме человека, находящегося под водой

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали устройство длительной регистрации параметров жизнедеятельности водолаза. Об сообщили в управлении информационной политики вуза.

"Ученые (ДГТУ) создали устройство длительной регистрации параметров жизнедеятельности водолаза, которое позволит узнать больше о процессах в организме человека, находящегося под водой", - сказано в сообщении.

Как пояснили в вузе, принцип действия устройства состоит в следующем: при выдохе газ проходит через специальный дыхательный автомат с клапаном, где установлен датчик температуры. Затем газ по трубке попадает в герметичный корпус устройства, которое измеряет уровень углекислого газа в выдыхаемой смеси. Пульс водолаза измеряется с помощью пульсоксиметра, который находится внутри перчатки сухого костюма. Температура воды измеряется датчиком температуры, закрепленным снаружи корпуса устройства. Все данные с датчиков поступают в микроконтроллер, который их обрабатывает и сохраняет на карту памяти.

Как отметили в пресс-службе вуза, работая на глубине, водолаз подвергается влиянию сразу нескольких неблагоприятных факторов, в том числе избыточное давление, значительная теплопотеря, повышенная работа дыхания и высокая физическая нагрузка. В результате действия этих факторов у водолаза может возникнуть баротравма, азотный наркоз, кислородное отравление, гипотермия, судороги и декомпрессионная болезнь.

В конце сентября учеными ДГТУ были проведены первые испытания на открытой воде - на одном из карьеров в Ростовской области. В результате были собраны данные, подтверждающие работоспособность разработанного устройства.