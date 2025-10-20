Создан уникальный прибор для ранней диагностики болезней сердца

Он может регистрировать сверхслабые магнитные поля сердечных колебаний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали прототип магнитокардиометра для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Уникальный прибор способен регистрировать сверхслабые магнитные поля сердечных колебаний, что позволит выявлять патологии на ранних стадиях и повысить точность диагностики, об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта, ведущий научный сотрудник научной группы кафедры "Проектирование и технология радиоаппаратуры" Политехнического института Новгородского университета Олег Соколов.

"Наша научная группа давно занимается разработкой магнитоэлектрических датчиков тока и магнитных полей в широком диапазоне частот и величин полей. Так что задел на момент разработки магнитокардиометра у нас уже был. Этот прибор сегодня очень востребован в медицине, так как с диагностикой сероечно-сосудистых заболеваний не всегда справляются ЭКГ и УЗИ. А вместе с магнитокардиограммой, причем отражающей даже слабые изменения или нарушения в работе сердца, у врачей будет более полная и объективная картина для принятия решений", - сообщил Соколов.

Разработка представляет собой систему, состоящую из измерительного блока и программного обеспечения. Компактный прибор, оснащенный датчиком магнитного поля, малошумящим усилителем и модулем беспроводной связи, крепится на груди пациента. Полученные данные в режиме реального времени передаются по Wi-Fi или Bluetooth на компьютер для анализа оператором.

Ключевое преимущество новгородской разработки - высокая чувствительность, позволяющая фиксировать магнитные поля амплитудой около 100 пикотесла на сверхнизких частотах порядка 1 Гц. Это дает возможность получать магнитную кардиограмму, которая, наряду с традиционной электрокардиограммой, обеспечивает более полную картину состояния сердца пациента. Высокие характеристики прибора достигнуты благодаря использованию оригинального магнитоэлектрического датчика.

Как пояснили разработчики, он превосходит по надежности и чувствительности существующие аналоги, такие как датчики Холла или магниторезистивные сенсоры. В настоящее время созданы блоки прототипа, ведутся их испытания и отладка. В перспективе технология может найти применение не только в медицине, но и в геофизике, транспортной инфраструктуре и электротехнике. Кроме того, ученые планируют разработать на аналогичной основе магнитоэнцефалометр для измерения магнитных полей головного мозга. Обзор разработки выполнен в рамках грантовой поддержки Минобрнауки России в рамках "Десятилетия науки и технологий".