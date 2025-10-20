Обнаружены фрагменты "водных" астероидов в пробах лунных пород с "Чанъэ-6"

Такое открытие подтверждает возможность доставки первичных запасов воды на Землю этими астероидами

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Планетологи обнаружили в пробах лунного грунта, доставленного на Землю миссией "Чанъэ-6", фрагменты примитивных древних астероидов из класса углистых хондритов, богатых водой и похожих по составу на недавно изученные астероиды Рюгу и Бенну. Это подтверждает возможность доставки первичных запасов воды на Землю подобными астероидами, пишут исследователи в статье в научном журнале PNAS.

"Миссия "Чанъэ-6" дала нам первую возможность изучить следы древних падений астероидов на поверхность Луны, что важно для реконструкции ранней истории Солнечной системы. Нам удалось найти в собранных им пробах фрагменты древнего астероида, который относится к редкой на Земле категории CI-углистых хондритов, к числу которых относятся Рюгу и Бенну. Это говорит в пользу гипотезы о том, что астероиды могли принести значительные количества воды в систему Земля-Луна", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа планетологов под руководством профессора Института геохимии КАН в Гуанчжоу Сюя Игана при анализе образцов лунного грунта, доставленного с обратной стороны Луны миссией "Чанъэ-6". В этих пробах материи исследователи попытались обнаружить частицы несвойственных для Луны пород, которые могли попасть на ее поверхность в результате падения крупных астероидов в первые эпохи существования Солнечной системы.

В общей сложности ученым удалось найти сразу семь предположительно осколков астероидов, содержавших минерал оливин, а также троилит, шпинель и так называемые хондрулы. Так геологи и планетологи называют сферические структуры, которые присутствуют внутри многих примитивных астероидов и метеоритов из класса хондритов, которые предположительно активно сталкивались с Землей и Луной на первых этапах их существования.

Ученые измерили долю некоторых элементов, таких как железо и марганец, внутри этих осколков, а также проанализировали их минеральный и изотопный состав. Полученные исследователями сведения подтвердили, что все найденные ими частицы сформировались за пределами системы Луна-Земля, а также указали на то, что они были частью астероида из класса CI-хондритов, чьи осколки крайне редко падают на Землю в виде метеоритов.

Породы этого класса хондритов, как показывает анализ проб их пород, собранных зондами "Хаябуса-2" и OSIRIS-REx, содержат большие количества воды и "водных" минералов, а также органических веществ. Это говорит в пользу того, что подобные небесные тела могли доставить на Землю и Луну значительную часть их первичных запасов воды, что говорит в пользу одной из двух популярных гипотез, объясняющих наличие большого количества влаги на нашей планете падениями астероидов и комет.

О миссии "Чанъэ-6"

Китай осуществил в начале мая прошлого года запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта и успешно доставил их на Землю после посадки капсулы на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.