В Сибири нашли возможные следы неизвестной археологической культуры

Находка принадлежит ученым Института археологии и этнографии СО РАН

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в районе Новосибирской области обнаружили необычную керамику начала бронзового века. Она может принадлежать неизвестной ранее археологической культуре, существовавшей в этот период в Сибири, сообщил в беседе с ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла института, академик РАН Вячеслав Молодин.

"Мы работали в Венгеровском районе, в Барабе, проверяли полученные ранее данные геофизики. Раскопали очень интересное жилое сооружение. Оказалось, это довольно большое жилище ранней поры бронзового века - это конец IV - начало III века до нашей эры, что подтверждается датировкой костных останков. В нем мы обнаружили ранее неизвестную очень интересную керамику. Она может принадлежать либо слабо изученной до настоящего времени так называемой усть-тартасской культуре, либо вообще новой, ранее неизвестной археологам культуре", - сказал собеседник агентства.

По словам ученого, были найдены плоскодонные сосуды, поверхность которых обработана узором, имитирующим текстиль. Такой орнамент мог получиться, если наложить на сырую глину ткань. "На одном сосуде орнамент выглядит как шахматная доска, я не видел такой керамики", - пояснил Молодин. "Несмотря на известный теперь возраст объекта, в культурном отношении - это пока загадка", - сказал он.

Комплекс "Тартас-1", который исследователи изучают в Барабинской лесостепи, - обширный археологический памятник, включающий поселения и некрополь. Раскопки ведутся там уже несколько лет.

Объект был обнаружен ещё в 2003 году во время разведочных археологических работ при прокладке тонковолоконного кабеля. Геофизическое исследование показало огромные размеры некрополя, при почти полном отсутствии внешних рельефных признаков погребений. Поэтому единственным способом исследования стало методичное вскрытие памятника сплошной поверхностью, благодаря чему на сегодня известно уже свыше 800 захоронений.