В Пензе разработали метод нейросетевой диагностики заболеваний сердца

Он позволяет более полно анализировать электрокардиограммы в сочетании с данными флюорографии

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 21 октября. /ТАСС/. Ученые из Пензы разработали и запатентовали новый метод диагностики болезней сердца с помощью нейросети, позволяющий выявить нарушения в работе органа, незаметные при стандартном кардиографическом исследовании. Метод планируют использовать в медицинских учреждениях, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с коллегами из Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) разработали способ нейросетевого анализа, который позволяет оценить состояние сердца и предупредить развитие опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Они запатентовали метод, который с высокой вероятностью выявляет заболевания сердца", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, ученые ПГУ и ПензГТУ первыми в мире предложили способ нейросетевого анализа сердца, при котором выявляются отличительные признаки крайне опасных состояний, таких как хроническая сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда и внезапная сердечная смерть. Метод позволяет более полно анализировать электрокардиограммы в сочетании с данными флюорографии. Благодаря этому учитываются изменения двух положений оси сердца - электрической и геометрической. Это позволяет провести дифференциальную диагностику нормы и патологии в работе сердца.

"При патологиях структура сердца меняется. Это приводит к его изменению, что, в свою очередь, влечет за собой смещение геометрической оси сердца. Поэтому важно обращать внимание и на расположение сердца в грудной клетке. <…> Учет геометрической оси сердца повышает чувствительность и специфичность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний", - пресс-служба приводит слова доцента кафедры "Внутренние болезни" ПГУ Руслана Рахматуллова.

Обследование с помощью искусственного интеллекта занимает 10-15 минут. Программа считывает запись электрокардиограммы, после чего данные попадают в обученную нейросеть, которая сравнивает обнаруженные отклонения в работе сердца с известными данными. Искусственный интеллект формирует отличительные признаки, по которым устанавливает заболевание. Нейросеть выдает предварительное заключение, которое затем анализирует врач.

Разработчики метода уже обучили искусственный интеллект на данных более чем 250 пациентов, страдающих сердечными заболеваниями, и эта работа продолжается. Затем планируется внедрение метода в поликлиническую службу, кардиологические и терапевтические стационары Пензы. В Минобрнауки отмечают, что внедрение разработки может усовершенствовать существующие методы неинвазивной кардиодиагностики. При этом нейросетевого анализ отличается высокой точностью и информативностью при простоте выполнения.