Нейросети уличили во внушении студентам ложной креативности

В эксперименте участвовали 60 первокурсников философского факультета

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ТОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Использование генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) в учебном процессе может снижать реальный уровень креативности студентов, создавая у них при этом иллюзию собственной творческой продуктивности, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ). Они провели эксперимент, в котором изучалось влияние инструментов на основе больших языковых моделей на развитие навыков креативности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам завлабораторией непрерывного образования Института дистанционного образования (ИДО) ТГУ Арины Ивановой, в последнее время студенты повсеместно используют различные инструменты на базе ГИИ, например, Сhatgpt, Gigachat и другие. Образовательное сообщество задается вопросом, как эти технологии влияют на компетенции студентов.

"Среди всех компетенций мы выбрали именно креативность, потому что, ее считают одной из ключевых для продуктивности личности в современном мире. Кроме того, способность к творческой деятельности - это то, что по устоявшемуся мнению, долгое время отличало человека от машины в условиях стремительного технологического развития. Результаты показали, что студенты, использовавшие нейросети, продемонстрировали статистически более низкие показатели креативности по всем критериям: оригинальности, новизне и количеству идей. Однако субъективно они оценили себя как более креативных", - сказала Иванова.

В эксперименте участвовали 60 первокурсников философского факультета: их разделили на две группы и попросили в течение четырех недель выполнять различные задания, требующие творческого подхода. Первая группа использовала ИИ-инструменты, вторая работала без нейросетей. В конце эксперимента специалисты сравнили объективные и субъективные показатели креативности.

По мнению исследователей, грамотная интеграция нейросетей в образовательный процесс может стать инструментом развития, если использовать их для расширения горизонтов поиска идей и преодоления творческих блоков, но только после того, как студент исчерпает собственные интеллектуальные ресурсы. Подобные выводы важны для корректной интеграции искусственного интеллекта в образование. Полученные данные помогут выстроить методики, позволяющие использовать ГИИ без потери ключевых когнитивных навыков.

"Если мы видим, что в процессе использования нейросетей возникает эффект поднятия самооценки у студентов, но при этом снижается объективная креативность, то мы можем выстроить включение ГИИ в образовательный процесс таким образом, чтобы нейросети нивелировали риски, связанные с деградацией творческого воображения, но при этом могли поддержать самооценку. Искусственный интеллект не должен подменять человеческое мышление, а должен его усиливать. Важно понимать, на каком этапе обучения его применение действительно помогает, а где может привести к снижению самостоятельности и творческой активности", - отметила Иванова.

Об исследовании

Эксперимент провели в рамках проекта "Отношение преподавателей и студентов к использованию ИИ в образовании: возможности и ограничения", поддержанной программой развития ТГУ "Приоритет-2030". Результаты исследования опубликованы в "Сибирском психологическом журнале".