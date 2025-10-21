Создан метод автоматизированного прогнозирования эффективности слуховых аппаратов

Это повысит качество жизни пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали математическую модель для автоматизированного прогнозирования эффективности слуховых аппаратов. Она повысит качество жизни пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Нашей команде впервые удалось количественно оценить компенсацию дефицита восприятия речи у пациентов, используя новый индекс SPDCI - Speech Perception Deficit Compensation Index. Этот показатель основан на анализе разницы между реальными результатами речевых тестов и их прогнозами, выведенными из индивидуальных физиологических порогов слышимости чистого тона с помощью специальной математической модели - байесовской сети", - привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой радиотехнических систем (РС) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Олега Маркелова.

Уточняется, что пациенты с одинаковыми слуховыми проблемами могут различаться в способности понимать речь, это связано с индивидуальными когнитивными особенностями каждого человека. Клинические методы недостаточно учитывают эти различия, что затрудняет подбор слухового аппарата.

По данным пресс-службы, в работе ученых приняли участие 513 человек в возрасте от 19 до 93 лет, в том числе 403 пользователя слуховых аппаратов. Все участники прошли комплекс обследований: тональную аудиометрию, отоскопию, импедансометрию и речевые тесты в тишине и шуме для оценки разных уровней слуховой обработки. Особенность подхода заключается в том, что ученые предложили байесовскую сеть для прогнозирования результатов речевых тестов только на основе аудиометрических данных. Вычитая прогнозируемые значения из фактических, данная модель позволила получить индексы компенсации, отражающие эффективность центральных слуховых и когнитивных механизмов.

"Предложенный подход может стать прорывом в дифференциальной диагностике тугоухости и нарушений восприятия речи, что приведет к более информированному подбору слуховых аппаратов и методик реабилитации. В перспективе это повысит качество жизни пациентов и эффективность терапии", - отметил Маркелов.

Как сообщили в вузе, в состав группы ученых вошли специалисты из ЛЭТИ, Санкт-Петербургского государственного университета и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова.