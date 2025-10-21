В Шанхае построили подводный центр обработки данных на ветровой энергии

Проект почти на 100% использует экологически чистую электроэнергию, пишет Xinhua

ШАНХАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Китайские инженеры создали в Шанхае первый в мире подводный центр обработки данных (ЦОД) на ветровой энергии. Об этом сообщило агентство Xinhua.

ЦОД расположен в водах пилотной зоны свободной торговли специального района Линьган. Проект привлек инвестиции в размере 1,6 млрд юаней (около $226 млн). Мощность энергетической инфраструктуры составляет 24 МВт.

По сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных, проект почти на 100% использует экологически чистую электроэнергию (на 95%).

Потребление энергии подводным ЦОД будет на 22,8% меньше, чем у наземного аналога.

Китай активно развивает возобновляемую энергетику. В 2024 году установленные мощности солнечной и ветряной энергетики КНР составили 849 ГВт и 520 ГВт.