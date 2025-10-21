Реализацию планов по "солнечной геоинженерии" поставили под сомнение

По мнению специалистов, последствия являются значительно менее предсказуемыми, чем считалось в прошлом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ученые из США всесторонне изучили практические и политические аспекты предлагаемых инициатив по "засеиванию" атмосферы аэрозолями для борьбы с глобальным потеплением, и пришли к выводу, что последствия реализации таких планов являются значительно менее предсказуемыми, чем считалось в прошлом. Это ставит под сомнение возможность их реализации, сообщила пресс-служба Колумбийского университета (Нью-Йорк).

"Даже самые продвинутые климатические модели, описывающие данную форму борьбы с глобальным потеплением, вынуждены использовать в своей работе упрощенные и идеализированные описания частиц аэрозолей, которые выбрасываются в атмосферу в нужном количестве в оптимальной точке. Если же включить в эти модели реальные практические соображения, то возникают очень большие неопределенности в подготавливаемых ими прогнозах", - пояснила профессор Колумбийского университета (США) Фэй Макнилл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, в последние годы многие климатологи начали считать, что человечество не сможет остановить глобальное потепление даже в том случае, если оно полностью прекратит все выбросы парниковых газов в ближайшие десятилетия. По этой причине сейчас дипломаты и ученые рассматривают возможность использования более радикальных подходов для борьбы с глобальным потеплением, которые будут активно изымать парниковые газы или тепло из атмосферы.

Перспективы солнечной геоинженерии

Одним из них является идея по отражению части солнечной энергии назад в космос, так называемая солнечная геоинженерия. Эта идея заключается в том, что все страны мира начнут координированно "засеивать" атмосферу аэрозолями или менять структуру облаков таким образом, что они начнут активнее отражать солнечный свет и тепло. Подобный шаг может вызвать множество опасных побочных последствий для государств из разных климатических регионов мира, что порождает споры о том, как и с какой скоростью нужно реализовать эти меры.

Специалисты всесторонне изучили практические и политические аспекты нескольких популярных планов по "засеиванию" атмосферы аэрозолями на базе серы, а также другими отражателями света и тепла, такими как микро- и наночастицы из мела, оксидов циркона и титана. В рамках этих расчетов ученые учли не только свойства этих частиц и последствия их попадания в разные слои атмосферы, но и реальные возможности человечества по производству и доставке этих структур в стратосферу.

Расчеты показали, что ученые сильно недооценивают непредсказуемость последствий реализации всех этих планов, а также они указали на то, что многие из этих инициатив будет крайне сложно воплотить в жизнь из-за нехватки сырья для производства аэрозолей и наночастиц, или же сложностей с их равномерным распылением по стратосфере. Это значительным образом увеличит стоимость реализации этих планов, а также породит политические препятствия для их исполнения, что ставит под сомнение практическую реализуемость этих инициатив, подытожили ученые.