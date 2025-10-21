Ученые Кубани создали гель для лечения болезней десен с липосомальными технологиями

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 октября. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали инновационный гель для лечения и профилактики заболеваний десен с применением липосомальных технологий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"Особенность лекарственного средства заключается в использовании современных липосомальных технологий. Липосомы представляют собой микроскопические "пузырьки", способные удерживать полезные вещества и улучшать их проникновение в организм", - отметили в Минздраве.

Как уточнили в ведомстве, разработанный гель способен полностью устранять вредные бактерии в десневых карманах, восстанавливать поврежденные ткани и обеспечивать длительную защиту зубов. "Препарат будет использоваться в фотодинамической терапии - методе лечения, при котором светочувствительные вещества наносятся на пораженные участки и активируются светом определенной длины волны", - добавили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что по эффективности новая разработка значительно превосходит традиционные методы лечения. В настоящее время липосомальный гель проходит этап патентной защиты. Ученые ведут работу по подготовке технической документации и проводят необходимые доклинические исследования.

"Разработка этого геля представляет собой значимый шаг вперед в медицине региона, демонстрируя намерение Министерства здравоохранения повысить качество и доступность медицинской помощи населению Краснодарского края", - прокомментировали ТАСС в региональной администрации.

Внедрение разработки в клиническую практику планируется в течение полутора лет после завершения всех испытаний и государственной регистрации препарата.