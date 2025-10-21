На берегу Таганрогского залива нашли следы пребывания человека палеолита

Заселение территории Нижнего Дона началось в раннем палеолите около полумиллиона лет назад, сообщил доктор исторических наук Александр Колесник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Ученые обнаружили на южном берегу Таганрогского залива следы пребывания человека, жившего в период палеолита, сообщили в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН). Уточняется, что в статье ученых впервые системно изложены новые датировки регионального среднего палеолита, факторы окружающей среды и система хозяйственной адаптации человека среднего палеолита Нижнего Дона.

Статья опубликована в журнале Stratum Plus (2025. №1), авторы исследования - д.и.н. Александр Колесник (ДонГУ), к.б.н. Вадим Титов (ЮНЦ РАН), к.и.н. Алексей Данильченко (музейный комплекс "Самбекские высоты"), к.г.н. Павел Панин и к.г.н. Евгений Константинов (Институт географии РАН).

"На южном берегу Таганрогского залива учеными найдены убедительные следы пребывания человека раннего, среднего и позднего палеолита", - сказано в сообщении пресс-службы. "Заселение территории Нижнего Дона началось в раннем палеолите около полумиллиона лет назад, но археологических свидетельств этому немного. Гораздо лучше представлен средний палеолит - время существования в Восточной Европе неандертальского человека. Этот период в регионе хорошо документирован культурными остатками возрастом от 300 до 40 тыс. лет назад", - цитируется доктор исторических наук Александр Колесник.

Уточняется, что единственная антропологическая находка - зуб неандертальца со стоянки Рожок I на северном берегу Таганрогского залива. На протяжении этого отрезка времени, уверены ученые, климат существенно менялся в рамках ледниковой эпохи, холодные и сухие периоды оледенения сменялись относительно теплыми межледниковыми фазами. Фауна крупных млекопитающих была представлена древними слонами, бизонами, различными видами оленей и лошадей, приспособленных к открытым ландшафтам. Каменные орудия изготавливались преимущественно из кремня аллювиального генезиса. Основу существования составляла охота на крупных копытных животных, ведущих стадный образ жизни.