Сотрудникам Курчатовского института вручены государственные награды

Церемония награждения прошла в Национальном исследовательском центре на открытии III международного форума природоподобных технологий

Редакция сайта ТАСС

Здание НИЦ "Курчатовский институт" © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юлия Дьякова, группа сотрудников НИЦ получили государственные награды. Торжественная церемония награждения прошла в НИЦ на открытии III международного форума природоподобных технологий, награды вручил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает корреспондент ТАСС.

Директору НИЦ Дьяковой вручена медаль "За заслуги в освоении атомной энергии", заместителю директора НИЦ Екатерине Яцишиной - орден Дружбы. Помощнику президента НИЦ Николаю Тюрину вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Вице-президенту НИЦ Олегу Нарайкину присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ" и вручен соответствующий знак.

Фурсенко поблагодарил награжденных и пожелал успеха форуму. "Весь мир находится на переломе. Новые идеи, новые технологии, новое образование. Я думаю, что-то, что делается здесь, в Курчатовском институте, - очень важный элемент, который действительно позволяет такие изменения немножко ускорить. Мы все консерваторы, но иногда надо преодолеть себя и начать делать что-то новое", - подчеркнул он.