Ученые попытаются культивировать субтропические бобовые в Сибири

Результаты станут основой для создания собственной сырьевой базы кормов и натуральных удобрений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Биологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) проводят исследования по отбору устойчивых сортов гуара - теплолюбивой бобовой культуры - для возможного выращивания в условиях Северного Зауралья. Результаты станут основой для создания в регионе собственной сырьевой базы гуаровой камеди, кормов и натуральных удобрений, сообщили в пресс-службе университета.

"Для фундаментального понимания реакций растений на стресс и первоначального отбора устойчивых генотипов используется лабораторное моделирование. Важно выбрать толерантные сорта. Например, для выявления образцов, устойчивых к засолению почв, выращивание гуара проводили на провокационном фоне с хлоридным засолением", - рассказала профессор Школы естественных наук ТюмГУ Нина Боме.

Работы выполняются совместно с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья и компанией "Тюмень био тех". Ученые изучили семена трех сортов краснодарской репродукции, оценив их всхожесть, устойчивость к фитопатогенам, геометрию и физиологические реакции. Параллельно разрабатывается технология низкотемпературного хранения семян при минус 4°C, которая должна продлить их жизнеспособность и сохранить генетическую целостность.

"Результаты лабораторных исследований станут отправной точкой для последующих полевых испытаний не только в Северном Зауралье, но и в Краснодарском крае", - отметила доцент ТюмГУ Наталья Колоколова.

В ГАУ Северного Зауралья также выявили наиболее перспективные сорта - "Таврический" и "Таманский". Они показали высокую лабораторную (более 99%) и полевую (около 70%) всхожесть, а также лучшие физико-химические свойства, важные для переработки.

"Западная Сибирь - зона рискованного земледелия, но даже здесь отдельные культуры показывают потенциал. Для объективной оценки адаптации потребуется несколько лет наблюдений", - подчеркнула заведующая кафедрой земледелия ГАУ Северного Зауралья Валентина Рзаева.

В университете отмечают, что успешная адаптация гуара позволит использовать его не только для получения гуаровой камеди, востребованной в пищевой и нефтедобывающей промышленности, но и как источник белковых кормов и почвоулучшающую культуру. Изучение гуара в ТюмГУ инициировано Центром трансфера технологий университета, Западно-Сибирском межрегиональным научно-образовательным центром.