В Петербурге открыли генетический способ избавить тополя от пуха

Редактируя гены деревьев, можно повышать их устойчивость к грибным заболеваниям и повреждению насекомыми, сообщил младший научный сотрудник СПбНИИЛХ Дмитрий Каржаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) научились редактировать гены деревьев, чтобы по желанию человека изменять их биологические свойства. Технология испытана на образцах осины и может избавить тополь и осину от способности цвести весной, сообщил ТАСС кандидат географических наук, заместитель директора СПбНИИЛХ Александр Степченко.

"То, что мы сделали с древесными породами, не делал в стране пока никто и мало кто в мире. Мы создали генно-редактированную линию осины, чтобы изменить ее признаки. А тополь - это ближайший родственник осины, фактически просто другой вид тополя. <...> Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро", - сказал ТАСС младший научный сотрудник СПбНИИЛХ Дмитрий Каржаев.

Специалисты института взяли несколько культур ткани осины, подвергли их "обстрелу" из "генной пушки", чтобы отредактировать у них ген, который отвечает за развитие соцветий. "Растение с таким отредактированным геном формировать цветки не может, по крайней мере полноценные, которые образуют пыльцу и способны к оплодотворению", - отметил Каржаев.

Когда экспериментальные сеянцы осины подросли, ученые с помощью секвенирования (вида анализа ДНК. - прим. ТАСС) выявили образцы с максимальным количеством отредактированных клеток. "Не все из обстрелянных культур тканей были успешно редактированы. Мы подвергли редактированию около 800 образцов, но нашли всего 11 растений, успешно редактированных", - рассказал ТАСС Степченко. 11 успешных образцов были клонированы, и так появилась целая коллекция живых, но генетически измененных осин, не способных к цветению; их уже можно сажать в грунт.

Каржаев подчеркнул, что, редактируя гены деревьев, можно повышать их устойчивость к грибным заболеваниям и повреждению насекомыми, снижать в них количество лигнина, увеличивать скорость роста деревьев, чтобы они достигали товарной ценности, не успевая прогнить. "Сейчас осина растет у нас в лесах, она почти вся подвержена стволовым гнилям, и даже в возрасте 40-50 лет она уже в большинстве случаев имеет повреждения, которые недопустимы, например, в лесопилении, для получения качественной доски", - сказал Степченко. Каржаев рассказал ТАСС, что редактирование гена растения - не его модификация, не ГМО, так как ген-редактированные организмы не несут в себе инородной ДНК, эта технология не вредна для человека.

"Мы, по сути, ускоряем изменения каких-то качеств растений, имитируя естественные природные мутации. То, что в природе происходило бы сотни лет, мы можем ускорить в лаборатории, генетически подкорректировав. <...> Мы сейчас изучаем вопрос, как дальше работать с березой, сосной, елью, лиственницей, это все впереди. Но база, самое главное, она есть, стало понятно, как с этим двигаться дальше", - добавил Каржаев.