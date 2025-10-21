Эксперт Пукалов: создать Экокодекс можно в диалоге активистов с учеными

Также принимать участие в обсуждении должны представители бизнеса и власти

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Создание Экологического кодекса Российской Федерации возможно в диалоге между экологической общественностью, учеными, представителями бизнеса и власти, заявил ТАСС руководитель природоохранных проектов организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Пришла пора и для обсуждения Экологического кодекса Российской Федерации, который четко бы обозначил основные правила: экологическое страхование, создание обязательных фондов на перспективу ликвидации опасных промышленных производств, создание центров реабилитации диких животных и многое, многое другое. Обсуждения его предстоят горячие, но ради общего дела чиновники, бизнес, наука и общественность должны найти общий язык", - сказал он.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник предложила вернуться к инициативе по созданию Экологического кодекса страны.

По ее словам, весь массив документов, принятых в этой сфере за пять лет, можно было бы кодифицировать.

Пукалов отметил, что активизация деятельности Росприроднадзора в последние годы является показателем внимания государства к экологическим проблемам и воздействию на окружающую среду хозяйственной деятельности.

"За прошедшие восемь лет произошло много позитивных изменений в экологии России. В рамках нацпроекта "Экология" случились заметные позитивные сдвиги в модернизации промышленных предприятий. "Магнитка", "Норникель", Омский НПЗ. Начала работать мусорная реформа. Мы поняли, сколько неочищенных сточных вод течет в Волгу и начали исправлять эти ошибки, не всегда гладко. В целом, экологическая ситуация в стране улучшается, с этим не поспоришь", - сказал он.