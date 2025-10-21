Определены наиболее вредные для деревьев виды работ при нефтедобыче

Исследования проходили в Ненецком автономном округе

АРХАНГЕЛЬСК, 21 октября. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) выявили наиболее неблагоприятные для деревьев виды работ при нефтедобыче, исследования проходили в Ненецком автономном округе (НАО). Как рассказал ТАСС старший преподаватель Высшей школы энергетики нефти и газа Андрей Сентемов, самое большое влияние оказывают установки для сжигания попутного газа, они вызывают некроз хвои.

"Мы рассматривали много различных объектов. Это площадки, где расположены отвалы, места, где стоят буровые установки, места прокладки нефте- и газопроводов, участки, которые затронуты хозяйственной деятельностью при освоении месторождений. И, конечно, комплексы по подготовке нефти и газа к транспортировке, где используются факельные установки. Они и оказывают самое большое влияние. Открытый огонь вызывает дигрессию лесных насаждений, то есть ведет к ухудшению качества растений", - сказал Сентемов.

Территория, где находится факельная установка, ограждена забором, сам факел достаточно высокий, поэтому нет риска попадания искр. Но открытый огонь оказывает значительное тепловое воздействие, которое проявляется на расстоянии до 200 м. У деревьев происходит некроз хвои, она сохнет и опадает, сами деревья также усыхают и могут погибнуть.

"Работа факелов приводит к формированию теплового поля, снижению концентрации кислорода в приземном слое воздуха, деградации почвенного покрова, выбросам вредных веществ", - пояснил ученый.

Больше всего, как оказалось, воздействию подвержены деревья на расстоянии 100-150 м от факельной установки, у них доля некроза хвои составила 50-65%.

Как восстанавливаются лесные ресурсы

Ученые оценивали, как после проведения тех или иных работ на месторождениях происходит восстановление лесных ресурсов. Когда месторождение осваивается, прокладываются подъездные пути, формируются площадки выемки грунта, отсыпки, обваловки и так далее. Затем на этих участках производят рекультивацию, то есть восстановление почвенного и растительного покрова.

"Мы выявили в первую очередь, что в процессе рекультивации там появились инвазивные виды, та растительность, которая там изначально не присутствовала. Когда заменяют поврежденную почву, она засевается новыми растениями, и так получается, что не всегда теми, которые там изначально были", - добавил исследователь. Вблизи недавно пробуренных скважин влияние в основном оказывается на почву из-за утечек технологических жидкостей.

Как отметил собеседник агентства, результаты исследования можно масштабировать и на территории, где лесных ресурсов значительно больше.

"По результатам исследования есть рекомендации по выделению зон, где необходимо ограничить влияние человека при нефтегазодобыче, можно сказать, мини-заповедники, зоны экологического покоя, которые должны остаться в нетронутом виде для того, чтобы лучше понимать, с чем можно сталкиваться. Это будут фоновые значения, контрольные площадки", - резюмировал он.