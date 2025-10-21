В Шэньчжэне стартует Открытая неделя науки БРИКС +

Главной темой станут квантовые технологии

Редакция сайта ТАСС

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Квантовые технологии станут главной темой Открытой недели науки БРИКС+ (проект "Наука 0+"), основные мероприятия которой пройдут 22-26 октября в Шэньчжэне. В ней примут участие представители академий наук России, Белоруссии и Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе ХХ международного фестиваля "Наука 0+".

Событие проходит в преддверии перекрестных Годов образования России и КНР, которые намечены на 2026-2027 годы, уточнили в проекте. С российской стороны его организуют Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН и ряда других организаций, со стороны КНР - Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ, Ассоциация академиков Гуандуна и правительство Шэньчжэня.

"С 22 по 26 октября в Китае пройдут основные мероприятия программы Открытой недели науки БРИКС+ (проект "Наука 0+"). Ее главная тема - "Твоя квантовая Вселенная" - соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Событие объединит российских, белорусских и китайских ученых, студентов, популяризаторов науки и представителей высокотехнологичных отраслей", - сообщили ТАСС организаторы.

Участников недели науки ждут круглые столы, лекции исследователей трех стран, научные шоу и мастер-классы. Помимо кампуса МГУ-ППИ, мероприятия Открытой недели пройдут на городских площадках Шэньчжэня и соседних городов.

"Формат "Инновационных мастерских" включает экскурсии в лаборатории, предметные олимпиады и конкурсы. В Шэньчженьском научно-техническом музее откроется площадка "Передвижной научно-популярный класс". Кроме научной программы в рамках Открытой недели будут организованы тематические выставки и гастрономический карнавал", - отметили организаторы.

На полях Открытой недели науки БРИКС+ пройдут встречи академиков и членов-корреспондентов Российской, Китайской и Белорусской академий наук, ученых МГУ, МГУ-ППИ, МФТИ, Южного научно-технологического университета (SUSTech), Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT), Уханьского университета. К ним также присоединятся победители VII Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства из России, Китая и других стран. Он организован в рамках SUSONG Cup (BRICS Track) 2025 - международного конкурса инновационных промышленных технологий.

Обмен опытом и популяризация науки

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий указал на то, что КНР является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О высоком уровне взаимодействия между государствами свидетельствует успешная работа совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, который был основан в 2014 году решением президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Садовничий назвал инициативу "флагманским партнерским проектом России и Китая в сфере науки и образования".

"[В рамках Открытой недели науки БРИКС+] выдающиеся ученые объединения, понимающие ценность продвижения знаний, выступят с лекциями, обменяются опытом и лучшими практиками в популяризации науки. Работа недели будет разделена на два трека - привлечение молодежи в сферу исследований и совершенствование методов научной коммуникации. Уверен, предстоящие мероприятия в китайском Шэньчжэне будут способствовать как расширению круга друзей науки, так и формированию международного сообщества организаторов научных мероприятий", - отметил глава МГУ, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.

Квантовые эксперименты

Частью программы Открытой недели станет фестиваль "Наука 0+", организаторы которого подготовили тематическую зону "Квантовые эксперименты", гостям которой покажут квантовые точки, камеру Вильсона и опыты с лазерами. На площадке "Лаборатория Кота Шредингера" можно будет увидеть черепа разных видов животных и узнать об их эволюции, исследовать строение растений и плодов и познакомиться с явлением люминесценции.

"На базе университета состоятся форум аспирантов МГУ-ППИ и ППИ, круглый стол иностранных студентов и молодежный культурный фестиваль "Полная луна над Шелковым путем - единство мира". В университете также пройдут лекции и рабочие секции по физике, химии, биологии, экономике, филологии, педагогике и искусству, объединенные идеей квантовой реальности как новой метафоры взаимодействия науки и культуры", - сообщили ТАСС в "Наука 0+".

В Китае также будут представлены работы участников конкурса "Снимай науку!", который ежегодно проводит канал "Наука" совместно с международным фестивалем "Наука 0+". Среди сюжетов фотовыставки - крыло бабочки-крапивницы под микроскопом, магнитное поле над кольцом и графеновые флейки.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС ("BRICS science week 0+") организуются под эгидой фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В июле одна из таких недель прошла в бразильском Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС.

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.