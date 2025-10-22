В Сибири приступили к первому в России КТ-исследованию бивней мамонта

На исследование в Новосибирск из Якутии поступили три из пяти образцов бивня с разными видимыми особенностями

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) начали первое в России исследование найденных в Якутии бивней мамонта на компьютерном томографе. Дефекты, обнаруженные на костяных останках, планируется сравнить с данными бивней слонов, полученными из Индии, что в перспективе дает возможность отследить эволюцию заболеваний зубов, сообщил журналистам руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины вуза Владимир Каныгин.

"У нас ведутся переговоры с индийскими коллегами сейчас для предоставления данных. Это даст нам представление о норме. Здесь мы видим частично разрушенные объекты, сопоставив с нормой, мы сможем понять причины этих разрушений. Мы полагаем, что это временной фактор, но и вполне возможно, что это воздействие прижизненных факторов", - сказал он. Каныгин отметил, что полной аналогии проводить нельзя, поскольку слон и мамонт разные подвиды животных, однако дефекты, обнаруживаемые на бивнях, похожи.

Сейчас на исследование в Новосибирск из Якутии поступили три из пяти образцов бивня мамонта с разными видимыми особенностями. Бивни были найдены на реках Тирехтях и Бадяриха в последние несколько лет. Как поясняют ученые, бивни представляют собой модифицированные клыки, то есть зубы. На одном из образцов замечены поперечные "кольцевидные" перетяжки разной степени выраженности, еще один бивень маленького размера, хотя и принадлежал взрослому животному, у третьего образца есть несколько наростов на поверхности. Все эти особенности станут предметом изучения ученых.

"Изменения в этих объектах наверняка разного происхождения, либо травма, либо воспалительные, дегенеративные процессы. Это интересно. Результаты будут зависеть от изображения, от того, получится ли увидеть структуру кости или она за несколько десятков лет разрушилась", - пояснил журналистам рентгенолог Андрей Летягин, который будет заниматься интерпретацией полученных данных.

Глава центра масс-спектрометрии НГУ Екатерина Пархомчук рассказала, что помимо томографии, планируется провести радиоуглеродное датирование бивней, послойный анализ изотопного и химического состава, а также гистологическое исследование. Она дополнила, что сравнение бивней мамонтов и индийских слонов в перспективе открывает возможность для отслеживания эволюции заболеваний зубов."Совершенно уникальные находки открываются человечеству, и нужно их исследовать всеми методами, доступными для нас", - подчеркнула она.