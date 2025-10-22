Совместные замеры помогли сузить "коридор масс" нейтрино

Ученые достигли значительно более высокой точности наблюдений

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские и зарубежные физики, работающие с детекторами T2K и NOvA в Японии и США, провели первые совместные наблюдения за осцилляциями нейтрино - превращениями одних типов нейтрино в две другие формы этих частиц. Это позволило ученым снизить погрешность замеров в разнице масс трех разных форм нейтрино до 2% и сузить поле поисков "новой физики" в их свойствах, сообщила пресс-служба консорциума T2K-NOvA.

"Совместный анализ помог нам достичь значительно более высокой точности наблюдений, чем то, что было доступно каждому из приборов по отдельности. Как правило, эксперименты в области физики высоких энергий обычно сильно различаются, даже если они нацелены на решение одной и той же задачи. В данном случае эти различия помогли нам дополнить и обогатить собираемые данные", - пояснила научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Людмила Колупаева, чьи слова приводит пресс-служба консорциума T2K-NOvA.

Как объясняют ученые, установки T2K и NOvA представляют собой самые масштабные эксперименты, нацеленные на изучение феномена нейтринных осцилляций. Для этого ученые построили в США и Японии два набора из излучателей нейтрино и их детекторов, которые фиксируют прохождение данных частиц через сотни километров земной коры. На пути к детекторам часть нейтрино превращается в другие вариации этих частиц, чем ученые пользуются для изучения свойств нейтрино и поиска следов существования "новой физики".

В частности, физиков давно интересует то, как различаются массы трех форм нейтрино и антинейтрино. Часть ученых предполагает, что две самых легких вариации этих частиц обладают очень похожей массой, тогда как третья форма нейтрино значительно тяжелее их, тогда как другие теоретики придерживаются обратной концепции - они считают, что самая легкая форма нейтрино значительно легче двух более тяжелых форм частиц, обладающих схожей массой.

Совместные замеры, проведенные установками T2K и NOvA, помогли физикам в несколько раз сузить погрешность в замерах самой "большой" разницы между массами нейтрино и снизить ее до уровня в два процента. Как отмечают ученые, это пока не позволяет сказать, какая из двух теорий является корректной, однако теперь у физиков есть свидетельства того, что если вторая концепция ближе к истине, то это укажет на существование "новой физики" и наличие различий в свойствах материи и антиматерии.

Как объясняют физики, это особенно важно и интересно по той причине, что пока у ученых нет объяснений тому, почему в современной Вселенной фактически отсутствует антиматерия, которая должна была сформироваться в равных количествах с материей после Большого Взрыва. Наличие "новой физики" в осцилляциях нейтрино в теории может объяснить ее пропажу на первых этапах существования Вселенной, подытожили исследователи.

О нейтринных осцилляциях

Нейтрино представляют собой самые легкие и многочисленные элементарные частицы, которые взаимодействуют с окружающей материей только посредством гравитации и так называемых слабых взаимодействий. В середине прошлого века физики выяснили, что существует три "сорта" подобных частиц - тау, электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино.

Чуть позже ученые обнаружили, что нейтрино разных видов умеют периодически превращаться друг в друга. Сам факт существования этого процесса, так называемых "нейтринных осцилляций", указывает на то, что эти частицы обладают ненулевой массой, как раньше предполагали некоторые теоретики. Сейчас физики активно изучают эти превращения для определения массы каждого из трех типов нейтрино и поисков физики за пределами стандартной модели частиц.