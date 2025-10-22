В селе под Ростовом Великим нашли мерянский топор Х века

Такие топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили мерянский топор Х века на территории бывшего поселения возле села Шулец под Ростовом Великим. Находка стала материальным свидетельством культуры сельской мери, сообщили на странице Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" в соцсети "Вконтакте".

"Сенсация археологического сезона - мерянский топор X века под Ростовом Великим. Археологические раскопки открыли очередную страницу ранней истории Ростовской земли. Обнаружен уникальный железный топор, характерный для древней мери", - написали в соцсетях музея-заповедника.

Топор с вытянутым узким лезвием, размерами 12 х 6,6 см, весит 550 г, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться и как рабочие, и как боевые.

Топор и десятки других предметов из железа и меди найдены археологами государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" и института истории материальной культуры Российской академии наук при раскопках проводимых на могильнике древнего поселения X-XIII веков. После изучения коллекция находок поступит в фонды "Ростовского кремля", пройдет реставрацию и будет представлена на выставках.

Отмечается, что три подобных топора были обнаружены в раскопках 1920-х годов на Сарском городище. Топор из Шульца - первый из найденных за пределами этого городища, важное свидетельство материальной культуры сельской мери.-