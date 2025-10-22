Найдены кости жившего миллионы лет назад динозавра

Предположительно, ящер жил 70 млн лет назад

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС, архив

ТАШКЕНТ, 22 октября. /ТАСС/. Кости динозавра, жившего, предположительно, 70 млн лет назад, обнаружены в Каракалпакстане (республике на западе Узбекистана) в результате совместных исследований ученых Каракалпакского государственного университета имени Бердаха и представителей Государственного музея геологии Узбекистана. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан-24".

Специалисты утверждают, что найденные кости могут принадлежать гигантскому динозавру, передает телеканал.

По словам директора геологического музея Ахмаджона Ахмедшаева, в месте проведения изысканий обнаружены фрагменты позвоночника, части голени и другие костные элементы древнего ящера. Он также отметил, что найденные останки принадлежат к меловому периоду, их точная классификация будет установлена после завершения лабораторных исследований с привлечением международных экспертов. После проведения исследований кости динозавра будут переданы в Государственный геологический музей Узбекистана.