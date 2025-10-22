Крупнейший вуз Урала впервые вручил премию молодым ученым "Молодость. Наука"

Победители получили премии по 105 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет к своему 105-летию вручил первые премии для молодых ученых "Молодость. Наука". Лауреатами стали семь исследователей, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в вузе сообщали, что премия рассчитана на молодых ученых в возрасте до 35 лет - кандидатов наук или до 39 лет - докторов наук.

"Новая премия для молодых ученых в УрФУ и ее открытый для внешних участников - бизнеса, СМИ - формат позволяют небольшим научным группам уже с первыми результатами быть услышанными. Надеюсь, каждое из представленных исследований найдет практическое применение. В целом же было очень интересно взглянуть на будущее глазами молодых ученых", - отметила по итогам церемонии награждения член жюри, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

На премию поступило 58 заявок, участники защитили проекты перед жюри - в экспертную комиссию вошли представители науки и бизнеса. Победители получили премии по 105 тыс. рублей. Учредителями премии выступили УрФУ и Фонд целевого капитала вуза. Гран-при конкурса в этом году составил 500 тыс. рублей, его обладателем стала физик Виктория Пряхина.

"В рамках исследования мы с помощью лазерного луча с ювелирной точностью воздействуем на материал, создавая таким образом в нем встроенные функциональные элементы. Они в свою очередь становятся частью более целостной системы атомных интегральных схем, управляющих светом, подобно тому, как электронные микросхемы управляют током. Лазерный метод позволяет избежать сложной, порой невозможной сборки, заменяя конструктор из разнородных компонентов на систему с встроенными элементами в едином материале. Это позволяет идти на шаг ближе к разработке более быстрой, энергоэффективной, компактной электроники, новых датчиков для медицины, безопасных систем связи, квантовым компьютерам", - приводят в вузе слова Пряхиной о своем исследовании.

Исследования в вузе и мероприятия, направленные на популяризацию науки, проводятся при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.