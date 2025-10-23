В Шэньчжэне открылась совместная лаборатория РФ и КНР по биоинформатике

Ученые подразделения будут заниматься исследованиями на стыке биологии, информатики и искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Открытие новой межуниверситетской лаборатории совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялось в рамках проходящей в вузе Открытой недели науки БРИКС+. Ученые подразделения будут заниматься исследованиями на стыке биологии, информатики и искусственного интеллекта, передает корреспондент ТАСС.

Совместная лаборатория по биоинформатике и инженерной биологии создана тремя вузами: МГУ имени М. В. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (ППИ) и Университетом МГУ-ППИ. Церемония открытия стала частью программы первого дня V Российско-китайского молодежного форума трех университетов, проходящего в Шэньчжэне. В ней приняли участие ректор МГУ-ППИ профессор Ли Хэчжан и первый проректор Сергей Иванченко.

"Сегодня мир сталкивается с комплексными вызовами, и именно на стыке таких дисциплин, как биология, информатика, математика и инженерия, рождаются прорывные решения для медицины, экологии и устойчивого развития. Уверен, что объединение интеллектуальных сил наших университетов, имеющих богатейший опыт в сфере инноваций и глубочайшие фундаментальные познания, позволит сообща находить ответы на самые сложные вопросы", - отметил в своей речи Иванченко.

Руководить подразделением со стороны КНР будет профессор инженерного факультета МГУ-ППИ и факультета компьютерных наук ППИ Бин Лю, с российской - член-корреспондент РАН, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Алексей Шайтан, который также станет главным научным сотрудником вуза в Шэньчжэне.

"Ядром науки являются кадры, а сутью сотрудничества - воспитание. Ожидаю, что три университета, используя лабораторию как связующее звено, <…> разработают учебные курсы, создадут совместные программы подготовки магистров и аспирантов, будут делиться научными ресурсами, чтобы молодые ученые Китая и России в процессе совместной работы обменивались идеями, генерировали новые мысли, воспитывая в себе междисциплинарные компетенции", - сказал на церемонии открытия ректор МГУ-ППИ.

Исследовательский хаб

Подразделение будет иметь сетевую структуру и станет исследовательским хабом, способствующим укреплению научного взаимодействия биологов, инженеров и специалистов в области обработки данных. Ожидается, что его работа повысит эффективность подготовки кадров в областях компьютерной и программной инженерии, машинного обучения и искусственного интеллекта.

"В Китае и во всем мире Шэньчжэнь известен своими исследовательскими центрами и компаниями, успешно работающими в сфере биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. Именно здесь, на Юге Китая, совсем недавно проходил масштабный международный конкурс по синтетической биологии "Synbio challenges", "золото" и "серебро" которого завоевала команда студентов МГУ. Запуская лабораторию в дни нашего совместного просветительского проекта - "Открытой недели Nauka 0+", хотим еще раз подчеркнуть этим фактом значимость популяризации науки, важность ее влияния на развитие общества, жизнь миллиардов людей", - отметил в своем приветствии, адресованном участникам встречи, ректор МГУ Виктор Садовничий.

В число ключевых направлений работы исследователей в новой лаборатории войдут проекты, посвященные использованию искусственного интеллекта в дизайне новых биологических молекул и лекарств, уточнил Шайтан в разговоре с ТАСС.

"Планируем вести исследования белков, взаимодействующих <…> с ДНК. Еще одним направлением должно стать использование ИИ для понимания устройства генома", - сказал он.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия.

Сегодня в вузе обучаются около 5 тыс. студентов, из них около 600 - это представители России, Белоруссии и других русскоязычных стран. В рамках заключенных соглашений МГУ-ППИ сотрудничает с более чем 100 образовательными организациями и компаниями России и Китая.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС ("BRICS science week 0+") организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу "Десятилетия науки и технологий". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.