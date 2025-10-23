Разработан инновационный рецепт кваса на основе молочной сыворотки

Благодаря новому рецепту напиток стал богат аминокислотами и антиоксидантами, отметили в Воронежском государственном университете инженерных технологий

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали инновационный рецепт кваса на основе молочной сыворотки, богатого аминокислотами и антиоксидантами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Нашей задачей было предложить традиционный русский национальный напиток, обогащенный полезными веществами. На данный момент активно ведется апробация рецептуры, уже доказана полезность кваса по инновационной технологии. Квас по классической рецептуре имеет суммарное содержание аминокислот 47,14 мг/куб. дм, тогда как квас по инновационной рецептуре - 52,92 мг/куб. дм. Содержание антиоксидантов в классическом квасе - 86,38 мг/куб. дм, а в нашем квасе - 120,29 мг/куб. дм", - рассказала магистрант ВГУИТ Мария Лужецкая.

Уникальность рецептуры состоит в применении сырья растительного и животного происхождения: тритикалевого солода и сыворотки молочной деминерализованной. Тритикалевый солод обладает повышенной амилолитической активностью ферментов по сравнению с другими солодами, а экстракт этого солода отличается высокой пищевой и биологической ценностью, так как имеет в своем составе легкоусвояемые углеводы, белки, аминокислоты, в том числе незаменимые, микро-, макроэлементы и витамины. "В свою очередь молочная сыворотка является источником лактозы, повышающей пищевую ценность напитка. Деминерализация молочной сыворотки позволяет получить чистый, обессоленный продукт, который лучше усваивается организмом человека", - пояснили в пресс-службе вуза.

Результаты исследования подтверждены протоколами исследования в аккредитованной лаборатории Испытательного центра ФГБО ВО "ВГУИТ". В ближайшее время ученый планирует выработать партию образцов кваса по инновационной технологии для отработки параметров производства, а также провести дегустацию для широкой аудитории. "В дальнейшем рассматриваем возможность апробации рецептуры на производственных мощностях и после получения всей необходимой разрешающей документации реализацию готового продукта потребителю", - сообщила Лужецкая.