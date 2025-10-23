Совместный вуз РФ и КНР получит гранты на развитие передовых технологий

В частности, средства в течение трех лет с 2026 года выделят лабораториям наноструктурированных оптоэлектронных функциональных материалов и устройств и алгоритмов ИИ и их приложений

Редакция сайта ТАСС

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Две лаборатории совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне получат гранты министерства науки и технологий КНР на развитие передовых проектов по направлениям оптоэлектроники и искусственного интеллекта. Об этом на полях Открытой недели науки БРИКС+ сообщил ТАСС начальник управления по науке и исследованиям вуза Дмитрий Штарев.

Гранты в размере около 1,5 млн юаней ежегодно в течение трех лет с 2026 года будут получать два подразделения вуза - лаборатория наноструктурированных оптоэлектронных функциональных материалов и устройств, объединяющая исследователей МГУ и МГУ-ППИ в области наук о материалах, и лаборатория алгоритмов искусственного интеллекта и их приложений, в рамках которой взаимодействуют научные группы двух стран из Пекинского политехнического института, МГУ, МГУ-ППИ и Математического института им. В. А. Стеклова РАН.

"Искусственный интеллект и новые материалы - это направления, в которых МГУ-ППИ развивает флагманские проекты. Их поддержка по результатам национального конкурса, проведенного министерством науки и технологий КНР, отражает актуальность разработок ученых университета. Финансирование будет направлено на развитие академической мобильности - в первую очередь, речь о покрытии расходов на проведение российско-китайскими группами совместных исследований, конференций и семинаров", - сообщил ТАСС представитель вуза.

Один из проектов, которые развивает Лаборатория наноструктурированных оптоэлектронных функциональных материалов и устройств МГУ-ППИ, посвящен созданию хиральных наноматериалов, изменяя структуру которых можно наделять такие образцы уникальными свойствами.

"В лаборатории, в частности, изучается влияние хиральности на оптические свойства материалов. Результатом этих исследований может стать создание новых оптоэлектронных устройств", - пояснил Штарев.

Он также уточнил, что в 2024 году университет в Шэньчжэне намерен заявить на конкурс новые лаборатории, занимающиеся перспективными направлениями исследований в других областях.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

В вузе обучаются около 5 тыс. студентов, из них около 600 - это представители России, Белоруссии и других русскоязычных стран. В рамках заключенных соглашений МГУ-ППИ сотрудничает с более 100 образовательными организациями и компаниями России и Китая.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС ("BRICS science week 0+") организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В июле одна из таких недель прошла в бразильском Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.