В Мьянме открыли два новых для науки вида моллюсков и уточнили систематику

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Российские ученые открыли два новых для науки вида пресноводных двустворчатых моллюсков из рода корбикул (Corbicula), описали новый подрод сферокорбикула (Sphaerocorbicula), и в целом уточнили систематику этого рода моллюсков, рассказала ТАСС директор Института биогеографии и генетических ресурсов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Юлия Беспалая.

Корбикулы - очень агрессивные вселенцы в территории за пределами их ареала в Азии, они входят в топ-100 самых опасных видов во всем мире, последствия их вселения очень неблагоприятно воздействуют на фауну водоемов, куда они попадают.

"Комплексная ревизия позволила уточнить видовой состав Corbicula. В пределах мировой фауны рода насчитывается не менее 27 видов, подтвержденных генетическими и морфологическими данными. Мы описали новый для науки подрод сферокорбикула (Sphaerocorbicula) с тремя видами. В его состав включены моллюски-эндемики, найденные в водоемах Мьянмы и получившие названия от наименований местных рек Билин (Corbicula bilini) и Лемро (Corbicula lemroae). Также к новому подроду отнесена корбикула аванская (Corbicula avana) из реки Иравади, ранее ошибочно причисленная к другому семейству - моллюскам-шаровкам (Sphaeriidae)", - сказала Беспалая.

Новый подрод представляет собой отдельную, очень сильно обособленную ветвь корбикул. Вошедшие в него виды раздельнополы и не скрещиваются между собой.

Сложная система размножения

Несмотря на пристальное внимание к корбикулам, число их видов и их биогеография не были четко определены. У них существует несколько стратегий размножения, что позволяет в некоторых случаях скрещиваться разным видам. Для инвазивных корбикул характерен особенный тип размножения - андрогенез или мужской партеногенез. Это развитие организма только за счет мужского ядра, женское погибает. Такие линии корбикул являются гермафродитами, способными к самооплодотворению. Поэтому может быть достаточно одной особи, чтобы дать новую популяцию.

"При этом одни андрогенетические линии способны скрещиваться с другими. Появляются гибриды. Поэтому корбикул зачастую называли линиями, а не видами. Такая неопределенность потребовала проведения ревизии", - объяснила собеседница агентства.

Схема для определения корбикул

Ядерный геном у одной гибридной особи корбикул может быть заимствован у двух-трех разных видов, сложная ситуация и с определением митохондриального генома. Это набор генов, который содержится в ДНК митохондрий, вне ядра клетки, эта ДНК передается только по материнской линии. У корбикул опора только на молекулярно-генетические методы не давала полноты картины. Поэтому научная группа использовала как молекулярные, и так и морфологические методы, то есть классификации по внешнему виду.

"Например, корбикула тобийская (Corbicula tobae) из гигантского кальдерного озера Тоба на острове Суматра как вид, вероятно, обособилась после извержения одноименного супер-вулкана около 70 тысяч лет назад. Этот вид живет в специфических биотопах - на уступах подводных скальных обрывов в местах с чистой водой, где глубины достаточно велики. По внешним признакам он также довольно своеобразный. Но вот генетически этот моллюск слабо обособлен от широко распространенного вида корбикула азиатская. Специфические условия природной среды, такие как в больших озерах, могут приводить к формированию эволюционно молодых видов", - пояснил методику директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Он отметил, что молодые виды особенно хорошо представлены в Индонезии, где почти на каждом острове обитают эндемики. Особые виды также есть на Мадагаскаре, в континентальной Африке и в Австралии.

В рамках исследования научная группа разработала концепцию, которая позволит ученым разных стран при определении инвазивных видов корбикул ориентироваться на универсальную схему. В составе группы работали также биологи из Азербайджана, Вьетнама, Индии, Марокко, Мьянмы и Узбекистана.

Корбикулы являются одними из самых распространенных пресноводных моллюсков-двустворок в мире. Естественными местами обитания корбикул были водоемы Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки и Австралии. Высокая адаптивность, плодовитость и способность к гибридизации благоприятствовали их глобальному расселению. Корбикулы распространились в водах Северной и Южной Америки и Европы. В зонах с холодным климатом они живут преимущественно в искусственно подогреваемых водоемах. Например, в Архангельске эти моллюски размножились в сточных водах ТЭЦ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Zoologica Scripta.