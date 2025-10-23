В ДНР подготовят концепцию роботизированной шахты будущего

Как отметил ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко, в шахтах широко будут задействоваться беспилотные системы

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Донецкий национальный технический университет займется проработкой концепции шахт будущего, где будут широко задействованы беспилотные системы, сообщил ТАСС ректор вуза Александр Аноприенко.

"У нас, начиная, естественно, от компьютерных кафедр, где это [беспилотные системы] просто на сегодня основной хлеб, и, заканчивая, например, горными кафедрами, где будет разрабатываться концепция шахты будущего, основанная в основном на разного рода беспилотных системах на особо опасных участках для того, чтобы предотвратить тот высокий уровень травматизма, который традиционно был на наших глубоких и опасных по газу и пыли шахтах", - сказал Аноприенко.

По мнению ректора, развитие беспилотных систем в производстве затронет также металлургию и машиностроение Донбасса. "Концепция шахты будущего - это, скорее, та задача, которая ставится на ближайшее десятилетие для наших горняков с тем, чтобы они начинали вырабатывать видение будущего, потому что военные условия, наши 12 военных лет, они очень больно ударили по тем базовым отраслям промышленности, в первую очередь угольной отрасли, которые требуют крупнотоннажной логистики, то есть работы железной дороги. В нынешних условиях и горную отрасль уже надо воссоздавать на новой основе", - отметил собеседник агентства.

Аноприенко добавил, что наиболее ценный уголь антрацит добывается на глубине порой от 1 км и глубже. Возможности роботизации добычи будут прорабатываться, в том числе для работы в таких сложных условиях.