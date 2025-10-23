В России разработали технологию повышения функционирования энергосистемы с ИИ

Автономное управление помогает подобным системам работать дольше и с большей надежностью, рассказали в институте

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали технологию, повышающую надежность функционирования и живучесть энергосистемы при помощи автономного управления на ИИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметил кандидат технических наук Анатолий Осинцев, в настоящее время есть иерархическая структура управления режимами энергосистем. Она позволяет координировать действия большого количества объектов (электростанции, подстанции, сети), оперативно управлять режимами работы, быстро реагировать на аварийные ситуации и восстанавливать нормальное функционирование при сбоях. Однако объединение объектов малой генерации с собственной нагрузкой между собой приводит к появлению энергосистем малой мощности, в которых традиционная структура управления нецелесообразна.

"Мы разработали прототипы локальных устройств (агентов) управления режимами в энергосистемах с малой генерацией, в каждом из которых заложили определенные функции режимного и/ или противоаварийного управления. Эти функции осуществляются без участия человека. Получилась система распределенного ИИ роевого типа - агенты работают независимо друг от друга, но ввиду единых правил работы достигается общий результат", - рассказал Осинцев.

Преимущества технологии - повышение надежности функционирования энергосистемы и ее живучести - способности к восстановлению нормального режима при различных возмущениях, таких как короткие замыкания, отказы оборудования или отключения отдельных элементов сети. По словам ученого, технология позволяет разбирать сеть в районе повреждения, то есть отключать поврежденные части сети, а потом автоматически собирать то, что осталось в работе, - без ущерба для потребителя, максимально безопасно для генерирующего оборудования.

"Мы предлагаем комплекс способов противоаварийного управления, новые способы релейной защиты в электрической сети, где объединены объекты с малой генерацией", - добавил Осинцев.

Ученые продемонстрировали работу технологии на физической модели энергосистемы: воссоздавали аварийные ситуации, например, имитировали короткие замыкания в различных участках сети и показывали, как ведет себя автоматика, как выходит из нештатных ситуаций автономно, без участия человека.