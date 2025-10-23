В Калининградской области оценили выбросы метана с заброшенного торфяника

Полученные данные помогут точнее рассчитать вклад экосистем в изменение климата

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта подсчитали уровень выбросов метана с поверхности заброшенного торфяника в Калининградской области. Были выявлены различия по выбросам в зависимости от уровня грунтовых вод в почве, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Измерения проводились учеными совместно с коллегами из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) с 2022 по 2024 год на заброшенном торфянике на территории Калининградской области. Здесь в 1970-1990-х годах велась добыча торфа, причем для этой цели торфяник осушили. Впоследствии место добычи никак не рекультивировали. В 2021 году данный торфяник стал частью карбонового полигона "Росянка", созданного в рамках одноименной федеральной программы.

"Оказалось, что на разных площадках выбросы метана сильно разнятся. Интенсивнее всего - до 213 килограмм газа с одного гектара в год - выделяли дренажные канавы, заросшие мхами. На более сухих участках, поросших редкими березами и мелкими кустарничками, потоки метана были минимальными - менее 10 килограмм с гектара в год. Кроме того, авторы обнаружили, что места с открытым торфом в теплые периоды года вовсе не выделяли метан. Напротив, они в незначительных количествах поглощали этот газ. Ученые пришли к выводу, что на объем выбросов влияет уровень грунтовых вод в почве", - говорится в сообщении. Выяснилось, чем ближе вода к поверхности, тем тоньше слой торфа, в котором идет окисление метана, что приводило к значительным потокам метана в атмосферу. Кроме этого, в жаркий июль с ливневыми дождями в 2024 году привел к резкому подъему воды и к максимальным за три года наблюдений выбросам метана.

Ученые отмечают, что торфяные болота и места с отложениями торфа, обобщенно называемые торфяниками, занимают 3% суши. При этом они накапливают около 30% всего углерода, содержащегося в почвах мира. Так как углерод здесь находится в связанном состоянии в виде органических соединений, торфяники играют важную роль в стабилизации климата. Когда же торфяники осушают для добычи торфа или сельскохозяйственного использования, они превращаются из поглотителя углерода в его источник, потому что органические вещества разлагаются с выделением в атмосферу углекислого газа. Другой парниковый газ, метан, при осушении болот может увеличиваться. Эти данные различаются по отдельным регионам, а для многих территорий, в том числе и в России, до сих пор остается неизвестным.

"Наше исследование показало, что нельзя рассматривать заброшенные торфяники как нечто однородное с точки зрения выбросов парниковых газов. Полученные нами данные будут полезны для разработки более точных моделей прогнозирования климатических изменений. В дальнейшем мы планируем обобщить подобные данные и оценить интенсивность выбросов углекислого газа, а также более детально изучить зависимость выбросов обоих парниковых газов от факторов окружающей среды на торфяниках. С помощью полученных расчетов можно будет масштабировать результаты исследования и оценивать объемы выбросов с торфяников в других регионах", - добавил старший научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Иммануила Канта Максим Напреенко.

Полученные данные помогут точнее рассчитать вклад подобных экосистем в изменение климата, а также будут полезны при разработке стратегий их восстановления. Результаты исследования опубликованы в журнале Land.