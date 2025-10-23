Разработан робот в форме медузы для океанических исследований

Диаметр модели составляет 120 мм

Редакция сайта ТАСС

© Ali Riza Akkir/ Anadolu via Getty Images, архив

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Группа ученых из китайского Северо-западного политехнического университета в Сиане (провинция Шэньси) разработала робота в форме медузы для проведения океанических исследований. Об этом сообщила газета Global Times.

По ее информации, модель полностью прозрачна, а ее диаметр составляет 120 мм. Робот весит 56 г, и его практически невозможно увидеть невооруженным глазом. В качестве двигателей используются искусственные гидравлические мышцы.

Как отмечет издание, эти технологии дают роботу возможность имитировать поведение реальных медуз. Установленное на роботе программное обеспечение на базе искусственного интеллекта и камера позволяют проводить исследования морской жизни. Кроме того, "медуза" сможет осуществлять экологический мониторинг.