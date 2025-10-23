Кубсат "Геоскана" подтвердил прием сигналов от воздушных судов на разных высотах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Кубсат "Геоскан-2" продолжает целевую работу по приему данных с помощью технологии автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В). Новый эксперимент показал, что малый спутник способен фиксировать сигналы от пилотируемых воздушных судов на высотах от 76 до 13 100 м, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Это подтверждает возможность наблюдения за воздушным движением с помощью кубсатов как на малых, так и на больших эшелонах. В ходе регулярных включений бортового приемника принимаются и сбрасываются на наземную станцию для дальнейшего анализа несколько сотен сообщений на каждом витке спутника", - сообщили в пресс-службе.

Так, 10 октября 2025 года за четыре витка было получено и проанализировано 2 203 сообщения от 114 различных воздушных судов из 32 стран. Большинство пакетов было получено во время пролетов космического аппарата над Центральной Африкой, Восточной Австралией и Тихим океаном.

Максимальная скорость зарегистрированного воздушного судна составила 1 110 км/ч.

"Мы подтвердили потенциал малых спутников для мониторинга авиации в глобальном масштабе. В ближайшей перспективе планируется реализация функций точечного отслеживания конкретных воздушных судов и фильтрации данных для оптимизации использования ресурсов спутника, а также отработка технологии для приема сигналов с беспилотников. Ключевой задачей станет и проведение экспериментов по ретрансляции данных АЗН-В со спутника в режиме реального времени", - отметил руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК "Геоскан" Александр Хохлов.

Спутник "Геоскан-2" вышел на орбиту 25 июля 2025 года. В августе он начал целевую работу и стал первым российским кубсатом, отслеживающим местоположение, скорость и направление движения воздушных судов.