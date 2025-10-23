Найдена потенциально обитаемая "суперземля" у близкой к Солнцу звезды

Открытие позволит ученым впервые раскрыть состав атмосферы подобных планет

Редакция сайта ТАСС

© NASA via AP

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Планетологи обнаружили, что вокруг звезды Gliese 251, удаленной от Солнца всего на 18 световых лет, вращается потенциально обитаемая "суперземля", чья масса примерно в четыре раза превосходит аналогичный параметр для Земли. Ее изучение при помощи строящихся телескопов позволит ученым впервые раскрыть состав атмосферы подобных планет, сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания.

"Данная планета находится посредине "зоны жизни" у данной звезды, благодаря чему на ее поверхности может существовать вода в жидком виде, если у нее есть атмосфера. Пока мы не знаем, так это или нет, и существует ли на ее поверхности жизнь, однако данная комбинация параметров делает планету Gliese 251c особенно интересной для дальнейшего изучения", - заявил профессор Университета штата Пенсильвания (США) Суврат Махадеван, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при проверке работы относительно нового научного прибора, инфракрасного спектрометра HPF, который был подключен в 2019 году к девятиметровому телескопу Хобби-Эберли, расположенному в обсерватории Мак-Доналд в Техасе. Данный прибор способен отслеживать едва заметные периодические сдвиги в структуре спектра свечения звезд, связанные с движением планет вокруг этих светил.

Используя эту установку, планетологи изучили колебания в свечении одной из ближайших к нам звезд, красного карлика Gliese 251, расположенного в созвездии Близнецов на расстоянии в 18 световых лет от Земли. Семь лет назад астрономы уже заявляли об обнаружении двух планет в окрестностях этого светила, однако впоследствии планетологи усомнились в существовании одной из них, расположенной на очень большом расстоянии от звезды.

Проведенные при помощи HPF замеры показали, что вторая планета в системе Gliese 251 все же существует, но при этом она расположена значительно ближе к звезде, внутри "зоны жизни" (внутри региона, где вода может существовать в жидком виде). Данный мир примерно в четыре раза тяжелее Земли и при этом он совершает один оборот вокруг красного карлика за 54 дня. Ученые также подтвердили факт ее существования при помощи еще одного прибора, спектрометра NEID, установленного в обсерватории Китт-Пик.

Как отмечают ученые, "суперземля", получившая имя Gliese 251c, представляет особенный интерес для изучения по той причине, что строящиеся телескопы следующего поколения с 30-метровыми зеркалами смогут получить ее детальные снимки. Это позволит понять, существует ли на данной планете атмосфера и раскрыть ее химический состав и структуру, что необходимо для оценки ее способности удерживать воду и поддерживать жизнь, подытожили ученые.

О суперземлях

За последние несколько лет астрономы открыли свыше тысячи экзопланет и несколько тысяч возможных кандидатов на эту роль. Многие из них относятся к числу так называемых "суперземель", чья масса и размеры находятся примерно посередине между значениями Земли и газовых гигантов. Астрономы давно пытаются понять, похожи ли эти миры на увеличенные копии нашей планеты, как предполагают многие планетологи. Это критически важно для оценки их пригодности к жизни.